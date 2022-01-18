نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطا فادح ترتكبة اغلب السيدات عند طهي البطاطس تسبب امراض خطيرة ..احذرى منها قبل فوات الاوان في المقال التالي
خطا فادح ترتكبة اغلب السيدات عند طهي البطاطس ، سوف نتمكن اليوم من معرفة بعض الطرق الخاطئة التي تتواجد في طهي البطاطس والتي تجعل الكثيرون أن يقوموا باللجوء لبعض الطرق الأخرى تطهى البطاطس بها وليس امر سهل أن نقوم باستخدام البطاطس ببعض بالطرق التقليدية، ولكن بعض الأشخاص يقعون في الخطأ الكبير جدال طهي البطاطس التي تسبب ايضا فى عدم تناوله بشكلها الصحيح، أو طعمها المميز او الاصابة بها بالعديد والكثير من الأمراض المختلفة.
خطا فادح ترتكبة اغلب السيدات عند طهي البطاطس
عزيزتي القارئة عزيزي القارئ إذا كنت ترغبين في تناول البطاطس بالطريقة الصحيحة، و تبتعد تماما عن الطرق التقليدية التي تسبب أمراض عديدة والتي تسبب عدم تناولها بشكلها السليم، وطعمها مميز اصبح بامكانك أن تقوم باتباع الطرق التي سوف نتحدث عنها خلال السطور القادمة وهي كما يلي:-
- أولا: ـ عزيزي القارئ يجب أن تكون بالحظر من طهي البطاطس التي يوجد بها فقاعات او شوائب، لأن في هذا الوقت قد تكون مسلطنه ولديها الكثير والعديد من الأمراض الخطيرة التي نحن في غنى عنها، والتي تسبب أضرار عديدة جدا للجسم.
- ـ ثانيا: ـ كما يمكنك ايضا أن تقومي بعدم استخدام أي نوع من البطاطس الا بعد ان نتأكد انه لا يوجد بها أي أضرار، أو تكون مناسبة لعملية السلق أول عملية القلب ومن خلال ذلك ابدئي بإضافة داخل كمية من الماء، ثم بعد ذلك قومي بتقشيرها وتتاكدي الاقشر متمسكة فبعد ذلك سوف تكتشف انها جيدة، و تبدئي بطهي او الطبخ لأنها في هذا الوقت تكون أكثر مرونة إليك بعد الطهي.
- ثالثا: ـ عزيزي القارئ ان تقومي بغسل ثمرة البطاطس جيدا لكي تقوم بإزالة جميع على التربة التي تتواجد فيها و بقايا المبيدات الحشرية التى يضعها الفلاح أثناء زراعة البطاطس لأنها في هذا الوقت سوف استفادة الكثير والعديد من السموم المختلفة.
- رابعا: ـ تعتبر هذه من النقطة المهمه جدا أن نقوم بوضع البطاطس اولاً قبل أن يتم وجود المياه المغلية لأن في هذا الوقت قد تفقد الجلد وتتفتت من الداخل.
- و بشكل فوري يجب أن نقوم بوضعها في كمية من الماء البارد قبل الطهي مباشرة أو قبل وضعها على النار.
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