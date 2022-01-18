نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطاء فادحة عند طهي المكرونة ترتكبة اغلب السيدات تجعلها بلا طعم وتفسد مذاقها تجنبيها فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخطاء فادحة عند طهي المكرونة ترتكبة اغلب السيدات ، قد تم الاكتشاف وجود بعض الوصفات الطبيعية التى جدا ومتنوعة، والتى تكون فى بعض الاحيان افضل بكثير من الطرق التقليدية المأكولات ولكن يوجد بعض الاشخاص التي تقع في خطأ كبير جدا اثناء طهى المكرونة أو استخدام بعض الطرق التي تكون غير صحيحة في طهي المكرونة أو تحضيرها لهذا السبب سوف نتحدث اليوم ومن خلال هذا المقال عن الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون والطريقة الصحيحة لطهي المكرونة باحترافية.

أخطاء فادحة عند طهي المكرونة ترتكبة اغلب السيدات

زيت الزيتون لماء السلق لمنع التصاق المكرونة

زيت الزيتون يعد من أهم وأفضل أنواع الزيوت التي يتم استخدامها في طهي جميع المأكولات هي لا يوجد لها أي أضرار بالإضافة إلى ذلك تساعد على عدم الالتصاق جميع المأكولات الدهنية لهذا السبب طريقة تحضير الصحيح هو أن نضع ملعقة من زيت الزيتون، في كميه من ماء سلق المكرونة، قبل ان يتم اضافة المكرونة في هذا الوقت لا تلتصق في بعضها ولكن يجب ايضا ان نقوم بتحريكها من وقت لآخر حتى يتم طهيها بالطريقة الصحيحة.

إضافة الملح إلى صلصة المكرونة

من الجدير بالذكر عندما نقوم بإضافة الملح الى كمية من الماء المغلي اثناء طهى المكرونة، سوف تستفيد بشكل كبير لأن المكرونه سوف تصبح مطهى مميزة، لان الماء المغلي بمفرده يجعل المكرونه تكون الافضل وغير ملتصقه لذلك ننصح الكثيرون باتباع هذه الطريقة، فهي سوف يستفيدون بشكل كبير وقد تخطى أي مشكلة تواجههم.

كسر مكرونة اسباغيتي نصفين لتسريع عملية الطهي

يعتقد أكثر الاشخاص ان استخدام المكرونة الاسباجتي في الطهي بعد تكسيرها قد تساعد أيضا من التسريع بشكل مباشر لعملية الطهي، ولكن هذا بعد معتقد فاشل جدا لان عملية الطهي تحتاج الى وجودها سليمة كما يمكن ايضا ان نقوم بتركها كما هي مع إضافة الملح أو الماء المغلي، وملعقة من الزيت كل هذا سوف يساعد أيضا على هيا بشكل افضل دون ان يتم تكسيرها.

تصفية المكرونة كليًا

تفضل عزيزي القارئ أن تقومي بتصفية كميه المكرون التي تتواجد لديك من خلال مصفاة حتى تحافظ على المكرونة دون أن يتم وجود تكتلات تتواجد في الفترات طويلة لأن في هذا الوقت قد يسبب تعقل المكرونه كما يمكنك أيضا أن نحافظ على كمية بسيطة من ماء سلق المكرونة حتى نقوم باضافته، إلى السلطة فهي تعطيها نكهه مميزة وطعم هائل.