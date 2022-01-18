خبز التورتيلا والشاورما الرائع فى 5 دقائق بمقادير اقتصادية ومتوفرة فى مطبخك احسن من الجاهز لجميع انواع السندتشات

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خبز التورتيلا والشاورما الرائع فى 5 دقائق بمقادير اقتصادية ، عزيزتي هل انتي من الاشخاص التي ترغبين في تناول التورتيلا بالحشوات المختلفة، أو اذا كنتي ترغبين في تحضير بعض المعجنات والمخبوزات داخل منزلك والتي تعد أيضا اسمها التورتيلا، من ضمن الاطباق الاساسيه والرئيسيه التى تمتلك الكثير والعديد من الوصفات المختلفة لهذا السبب يجب أن نقوم بتحضير خبز التورتيلا اليوم بطريقة احترافية يتم تقديمها لجميع ابناء، أو تقدم في كافة المناسبات هي وجبه لذيذة وخفيفة جدا على المعدة
خبز التورتيلا والشاورما الرائع فى 5 دقائق بمقادير اقتصادية
طريقة تحضير حشوة الجّبن:
- شرائح جبنة مع نصف فنجان من الحليب البودر.
- مع شرائح البصل والفلفل الألوان.
- نقوم بخلط جميع المكونات جيدا.
- ونبدأ بإضافتها في عيش التورتيلا.
- يتم غلقها من جميع الجهات.
- او يمكن ان نقوم باستخدام حشوة الجبن العكاوي.
- فهي افضل بكثير ا لانها من تعمل على تقديم فوائد هائلة للجسم.
طريقة خبز التورتيلا
أصبح بإمكاننا اليوم تحضير بعض المكونات البسيطة جدا التي من خلالها نكون في تحضير خبز التورتيلا والطريق تكون كالتالي:-
المكوّنات
- الكوب من الدقيق.
- 2 كوب من الحليب.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ونصف كوب من النشا.
- ثلاث مرات من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
بهذه الطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال السطور القادمة سوف تحصل أيضا على خبز التورتيلا بطريقة احترافية ومميزة جداً:-
- يجب أولا أن نقوم بنخل الدقيق لكي نتجنب عدم وجود أي شوائب فيه .
- ثم بعد ذلك نقوم باضافه في وعاء واسع.
- كما يمكننا اضافة النشا ثم نضيف الملح مع إضافة الزيت
- كما يمكننا ايضا نقوم بإضافة كمية بسيطة من البيكنج باودر الدقيق.
- نخلط جميع المكونات جيدا و قومي بعمل كرات صغيرة وابدئي بترك هذه الكرات لمدة نصف ساعة.
- وبعد ذلك الوقت بأخذ كل كورة و قومي بعمل دوائر بها أو استخدام النشابة.
- ابدأ بتحضير الصاج المخصص لعمل الخبز.
- ونبدا باضافه الخبز عليه ونتركه سوف نلاحظ أيضا أنه يرتفع امامنا و بعد مرور دقيقتين.
- نقوم بتقليب الى الجانب الاخر.
- وبعد ظهور فقاعات صغيرة.
- كرري عزيزتي هذه الطريقة لحين انتهاء كرات العجين التي تتواجد لديك
- ولكن بعد ذلك ابدئي بوضع الحشوة التي ترغب فيها لحشوة الجبن مع شرائح الفلفل.
- وابدئى بلفها على شكل رول وقومي بوضعها مرة ثانية على الجريل حتى تلتصق ببعضها ببعض وتبدأي بتناولها.
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