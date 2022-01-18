خبز التورتيلا والشاورما الرائع فى 5 دقائق بمقادير اقتصادية ومتوفرة فى مطبخك احسن من الجاهز لجميع انواع السندتشات

خبز التورتيلا والشاورما الرائع فى 5 دقائق بمقادير اقتصادية ، عزيزتي هل انتي من الاشخاص التي ترغبين في تناول التورتيلا بالحشوات المختلفة، أو اذا كنتي ترغبين في تحضير بعض المعجنات والمخبوزات داخل منزلك والتي تعد أيضا اسمها التورتيلا، من ضمن الاطباق الاساسيه والرئيسيه التى تمتلك الكثير والعديد من الوصفات المختلفة لهذا السبب يجب أن نقوم بتحضير خبز التورتيلا اليوم بطريقة احترافية يتم تقديمها لجميع ابناء، أو تقدم في كافة المناسبات هي وجبه لذيذة وخفيفة جدا على المعدة

خبز التورتيلا والشاورما الرائع فى 5 دقائق بمقادير اقتصادية

طريقة تحضير حشوة الجّبن:

شرائح جبنة مع نصف فنجان من الحليب البودر.

مع شرائح البصل والفلفل الألوان.

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

ونبدأ بإضافتها في عيش التورتيلا.

يتم غلقها من جميع الجهات.

او يمكن ان نقوم باستخدام حشوة الجبن العكاوي.

فهي افضل بكثير ا لانها من تعمل على تقديم فوائد هائلة للجسم.

طريقة خبز التورتيلا

أصبح بإمكاننا اليوم تحضير بعض المكونات البسيطة جدا التي من خلالها نكون في تحضير خبز التورتيلا والطريق تكون كالتالي:-

المكوّنات

الكوب من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ونصف كوب من النشا.

ثلاث مرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

بهذه الطريقة التي سوف نتحدث عنها خلال السطور القادمة سوف تحصل أيضا على خبز التورتيلا بطريقة احترافية ومميزة جداً:-