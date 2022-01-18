طرية وزي القطن.. طريقة عمل العجينة السحرية لعمل البيتزا وجميع أنواع المعجنات

عجينة العشر دقائق من العجائن المنتشرة في كل منزل ومطعم الآن، فهي سميت بهذا الاسم لأنها لا تأخذ أكثر من عشر دقائق، فهي من الوصفات اللذيذة والسريعة والتي يمكنك حشوها بما تفضليه، فالآن سنتعرف على طريقة عمل عجينة العشر دقائق لتستطيعي من خلالها تحضير أشهى وألذ معجنات بمختلف أنواعها فى البيت، كما يمكنك الإستعانة بها في عمل البيتزا زي الجاهزة وأحلى، كل ما عليكي فعله هو اتباع الخطوات التالية وسوف تحصلي على نتيجة ممتازة ولن تشتري المعجنات أو البيتزا من الخارج مجدداً.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

المكونات لطريقة العجينة الأولى:

كوبين من الطحين المنخول.

كوبين من الماء.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين من السكر.

رشة ملح.

طريقة العجينة القطنية الذهبية

أربع أكواب من الطحين.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير:

أولا: خلط مكونات العجينة الأولى في إناء عميق باستخدام ملعقة خشب وتغطية الإناء بمادة النايلون، وتركها لمدة عشر دقائق.

ثانيا: إضافة مكونات العجينة الثانية في الوعاء وخلطها بمعلقة خشبية حتى تكون كثيفة وعجنها باستخدام اليد حتى تكون طرية.

وبعد ذلك تصبح العجينة جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل بيتزا بعجينة العشر دقائق

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

4 حبات طماطم.

فلفل ملون.

جبن مشكل.

رشة ملح.

رشة سكر.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

كاتشب ومايونيز.

خطوات تحضير البيتزا في البيت

أولا: فرد عجينة العشر الدقائق السابقة جيدا.

ثانيا: بعد تسوية اللحم المفروم على النار يتم توزيعه جيدا على العجينة.

ثالثا: تقطيع الطماطم وتوزيعها وتوزيع الفلفل المشكل.

رابعا: توزيع الجبن ووضع البهارات ورشة الملح والسكر.

خامسا: إدخال العجينة الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى الاحمرار، ويراعى أن تكون على الرف الأوسط حتى لا تحترق من الأسفل أو من أعلى الشواية.

سادسا: بعد التسوية قم بوضع الكاتشب والمايونيز.

ومن خلال هذا المقال نكون قد قدمنا إليكم أسهل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق الهشة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبخطوات ناجحة 100%، فقط اتبعي الخطوات السابقة واستمتعي بالمذاق.