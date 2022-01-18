نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة الدمياطي المرملة في البيت وأحلى من الحلواني في المقال التالي
طريقة عمل البسبوسة الدمياطي، البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية المميزة المعروفة فى العالم العربي وتختلف طرق إعدادها من بلد لأخرى فهناك بعض الدول التي تقدم البسبوسة كنوع من المقبلات بجانب الأطباق الرئيسية على السفرة، وتعد مصر والمغرب العربي من أكثر الدول التي تشتهر بتناول البسبوسة ولا تستغنى عن تقديمها فى العزومات الرمضانية والأعياد وكثير من المناسبات.
وسوف نقدم لكم اليوم طريقة البسبوسة بالطريقة الدمياطي المميزة التي يتم تحضيرها بالسميد والزبدة والمغطاة بمختلف المكسرات من لوز وبندق والفستق الحلبي وتتميز بلونها الذهبي الرائع من الداخل والخارج، وسنتعرف على جميع أسرارها وتكتاتها لتشبه تلك التي نتناولها فى المحلات.
طريقة عمل البسبوسة الدمياطي
3 كوب دقيق سميد ناعم.
كوب إلا ربع سكر.
كوب إلا ربع سمنة بلدي.
كوب إلا ربع حليب.
4 ملاعق كبيرة جوز هند ناعم.
2 ملاعق كبار عسل جلوكوز أو عسل نحل.
مكسرات حسب الرغبة.
مقادير القطر:
كوب ونصف سكر.
كوب ونص ماء.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير البسبوسة الدمياطي
- فى قدر على النار متوسطة نضع السمنة الطرية مع الحليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيدا مع استمرار التقليب.
- نضف إلى المكونات عسل الجلوكوز ونقلب حتى يذوب مع الحليب والزبدة.
- نضع جوز الهند والسكر الناعم مع التقليب المستمر.
- نحول النار إلى نار هادئة ثم نضف دقيق السميد ونقلب المكونات حتى تختلط مع بعضها ثم نرفعها من على النار.
- نحضر صينية الفرن وندهن القاع بالزبدة ونوعها جيدا.
- نضف خليط السميد إلى الصينية ونفردها بشكل متساوي.
- نوزع على وجه البسبوسة المكسرات من بندق مجروش ولوز وفستق حلبي وكرز حسب الرغبة.
ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حوالى 45 دقيقة حتى النضج.
- نحضر القطر عن طريق إحضار قدر على النار نضع به السكر والماء وعصير الليمون ونتركهم على النار لمدة حوالى 7 دقائق دون تقليب ثم نطفئ النار.
- بعد إخراج الصينية من الفرن نوزع عليها القطر وهو ساخنا.
- تترك البسبوسة مغطاه قليلاً حتى تتشرب البسبوسة للشربات، وبعد ذلك تقطع وتقدم مزينة بالمكسرات المجروشة.
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