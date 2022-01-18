طريقة عمل البسبوسة الدمياطي المرملة في البيت وأحلى من الحلواني

طريقة عمل البسبوسة الدمياطي، البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية المميزة المعروفة فى العالم العربي وتختلف طرق إعدادها من بلد لأخرى فهناك بعض الدول التي تقدم البسبوسة كنوع من المقبلات بجانب الأطباق الرئيسية على السفرة، وتعد مصر والمغرب العربي من أكثر الدول التي تشتهر بتناول البسبوسة ولا تستغنى عن تقديمها فى العزومات الرمضانية والأعياد وكثير من المناسبات.

وسوف نقدم لكم اليوم طريقة البسبوسة بالطريقة الدمياطي المميزة التي يتم تحضيرها بالسميد والزبدة والمغطاة بمختلف المكسرات من لوز وبندق والفستق الحلبي وتتميز بلونها الذهبي الرائع من الداخل والخارج، وسنتعرف على جميع أسرارها وتكتاتها لتشبه تلك التي نتناولها فى المحلات.

طريقة عمل البسبوسة الدمياطي

3 كوب دقيق سميد ناعم.

كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع سمنة بلدي.

كوب إلا ربع حليب.

4 ملاعق كبيرة جوز هند ناعم.

2 ملاعق كبار عسل جلوكوز أو عسل نحل.

مكسرات حسب الرغبة.

مقادير القطر:

كوب ونصف سكر.

كوب ونص ماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير البسبوسة الدمياطي