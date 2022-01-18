ألذ الاكلات السعودية...سر عمل مندي لحم بالطريقة السعودية و عمل التتبيلة السحرية للمندي

سر عمل مندي لحم بالطريقة السعودية، يعتبر المندي من الأكلات المشهورة في معظم البلدان في الجزيرة العربية، ويعد مندي اللحم من ألذ وأشهى الوصفات ويفضل تناوله عدد كبير من الأشخاص، ويمكن تقديم المندي في المناسبات والعزائم المختلفة حيث يكون وصفة جيدة تقدم للضيوف، ومن خلال سطور المقال التالية سوف نوضح كيفية عمل مندي اللحم في المطبخ السعودي بطريقة بسيطة وسهلة.

سر عمل مندي لحم بالطريقة السعودية

يمكن تحضير مندي اللحم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل مندي لحم

6 أكواب من الأرز.

½ كوب من الزيت.

2 كيلو من اللحم مع العظم.

6 حبات من الهيل.

قطعة فحم.

بصلة.

½ ملعقة من الزعفران صغيرة منقوعة في نصف فنجان من الماء.

و ½ ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضيرعمل مندي لحم بالطريقة السعودية

لكي يتم تحضير المندي بالطريقة السعودية يجب اتباع الخطوات التالية وهي:-

في البداية يتم غسل اللحم بشكل جيد ويتم تقطيعه إلى قطع كبيرة في الحجم وبعدها يتم تصفيته من الماء تماماً.

يتم وضع قطع اللحم في إناء على نار هادئة حتى يجف من الماء الموجود به وبعدها نضيف إليه البصل ونضع عليه 8 أكواب من الماء الساخن ونتركه حتى يغلي تماماً وبعدها نضيف الهيل، ويترك حتى ينضج تماماً وعندها يتم إضافة الملح.

يتم غسل الأرز جيداً وينقع لمدة 30 دقيقة، وبعد نضج اللحم نقوم بإخراجه من المرقة ونقوم بتصفية المرقة من أي شوائب موجودة بها، ثم يتم وضعها في الإناء مرة أخرى.

ويتم وضع الفلفل الأسود مع نصف كمية الزعفران وكمية بسيطة من الملح وملعقة من الزيت ونخلطهم جيداً ونقوم بتتبيل

اللحم بهذا الخليط، وبعدها يتم تغليفه بورق من الألومنيوم ويدخل الفرن حتى يتحمر.

يتم تصفية الأرز من الماء جيداً ويوضع الأرز في المرقة على النار حتى يتشرب المرقة وبعدها يتم تهدي النار ويترك حتى

تمام النضج.