وصفة جبارة لتطويل الشعر وتكثيفه من أول أسبوع بمكونات طبيعية من المنزل

يعد الشعر الطويل والكثيف من علامات الجمال التي تتمتع به الفتيات و السيدات ولذلك يحرصن دائما على العناية بالشعر وتبحث عن وصفات وخلطات طبيعية تساعد على تكثيف الشعر وتطويلة، ولأن الشعر من أكثر الأشياء التي تتأثر بعوامل الخارجية من الحرارة والحالة النفسية و الطعام والشراب كل هذا تؤدي إلى توقف نمو الشعر بشكل طبيعي إذا كان هناك خلل في هذه الأشياء، ولذلك ينصح جميع خبراء العناية بالشعر استخدام الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتنعيمة وتكثيفة، لأن المواد الكيميائية تؤثر على بصيلات الشعر على المدي البعيد وتقصفها مما يؤدي إلى التساقط، لذلك يا سيدتي حرصنا على تقديم وصفة طبيعية 100% تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه من أول استخدام كما أن مكونات خلطتنا غير مكلفة ومتوفرة في كافة المنازل.

مكونات خلطة تطويل وتكثيف الشعر

سنقدم لكم مكونات سحرية وفعالة ستجعل شعرك كثيف وطويل مثل الاميرات، ومكونات الوصفة هي:

3 معالق كبيرة من الزبادي.

4 معالق كبيرة من جل الصبار.

ملعقتين زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

طريقة تحضير خلطة تطويل الشعر

كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا طبيعية 100% ومن المؤكد أنها متوفرة في جميع المنازل، لن تتخيلي كم يتواجد من الفوائد التي يحتوي عليها كل مكون سوف تندهشين من نتيجة الوصفة ستجعل شعرك كثيف وطويل اضافة الى النعومة واللمعان، طريقة تحضير الخليط هي:

أولاً نقوم بصحن ملعقة من القرنفل في الكبة حتى يصبح قوام بودرة.

نضع القرنفل المطحون في بولة صغيرة ونضيف عليه الزبادي ونقلبهم مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نضيف 4 معالق من جل الصبار ويفضل الصبار الأصلي.

نخلط جل الصبار مع باقي المكونات حتى يمتزج مع الزبادي.

نقوم بإضافة ملعقتين من جوز الهند ونخلطهم حتى يصبح قوام الخليط ناعم، هكذا أصبح الخليط جاهز.

طريقة الاستخدام