تنافس الجاهزة وبقوة.. الجبنة الرومى الخطيرة بطريقة المصانع الاصلية باقل التكاليف افضل مليون مرة من الجاهزة

تنافس الجاهزة وبقوة.. الجبنة الرومى الخطيرة ، الجبنه الرومي قد من ضمن المأكولات عن مميزه جداً التي لا تخلو من أي مكان وهي من اشهى السندوتشات التي نقوم بتحضير هذه لأبنائنا ولكن اصبح بأماكنا وقتنا الحالي التكلفة التي تكون على الجبنه الرومي تكون مرتفع بشكل كبير ولهذا السبب سوف نجد بطريقة احترافيه ومميزه جدا تجعلنا نقوم بتحضير داخل المنزل وتكون غير مكلفة بالمرة والتي تعد آمنة جدا على صحة الأبناء و طبيعية.

تنافس الجاهزة وبقوة.. الجبنة الرومى الخطيرة

هي احدى الطرق الطبيعية والتي تمتلك الكثير والعديد من الفيتامينات والفوائد الهائله الجبنة الرومي بشكل عام مليئه بالكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب12 لهذا السبب ينصح جميع الأطباء بتناول الجبن الرومي بشكل دائم لجميع الأطفال والكبار للمحافظة على الجسم؛ ولكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأصبح الكثيرون يعانون من بعض الأمراض والمشاكل الصحية التي تؤثر على الجهاز الهضمي أصبح بإمكاننا أن نقوم بتناول الجبن الرومي من داخل المنزل فهي تكون أفضل كثيرا لأنها خالية من أي امراض أو مواد حافظة.

مكونات الجبنة الرومي

500 جرام من الحليب ويفضل أن يكون خالى الدسم .

2 ملعقة ونصف من القشطة.

ملعقة كبيرة من النشا.

في كوب من الزبادي.

اثنين كوب من البطاطس المهروسة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع فنجان من الماء المثلج.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

اولا يجب عزيزتي أت تحضير جميع المكونات هيا بنا عزيزى القارئ أن نقوم بتحضيرها ولكن بطريقة مميزة جدا لا تأخذ أي وقت أو مجهود وهي كالتالي:-