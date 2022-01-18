بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة بمكونات طبيعية 100%

كريمات الأساس من أهم الكريمات التي من الممكن أن يتم تحضيرها حيث تعتبر وصفة كريم الأساس من النوع الطبيعي من الممكن أن يتم تخضيرها وبمنتهى السرعة من خلال مكونات منزلية بسيطة وتلك المكونات تعمل على التحسين من خصائص الجلد والتحسين تماما من مظهر الجلد ومظهره من الخارج كما أن الخلطة الطبيعية التي ينتج منها كريم الأساس الطبيعي بالإمكان استعمالها للحصول على البشرة خالي من العيوب وآثار البقع والندبات وفيما يأتي أهم المعلومات عن وصفة كريم الأساس المنزلية وطريقة تحضيرها وأهم مكوناتها الأساسية.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي بواسطة النشا

من الممكن أن نقوم بالتحضير لكريم الأساس الطبيعي من خلال الاعتماد على بعض المكونات والتي لا بد من توفرها بدايةً قبل البدء في خطوات التحضير وتعد تلك المكونات الطبيعية ذات أثر مميز على الجلد يعمل على إزالة أي آثار للحبوب أو البقع الداكنة على البشرة، ومن خلال الآتي نقدم أهم مكونات الكريم الطبيعية:

المكونات

إليكِ أفضل مكونات من الممكن أن تعتمدي عليها للحصول على الكريم الطبيعي كأساس قبل التطبيق لأي نوع من أنواع المستحضرات التجميلية كما يمكن من خلال تلك التركيبة الناعمة والغنية من الكريم الطبيعي الاستغناء تماما عن المساحيق التجميلية شديدة الإضرار بالجلد:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من أي نوع كريم طبيعي مرطب.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم استعمال مكونات بسيطة كما سبق ونبدأ في مزجها وهذا ما تكون بدايته من خلال الآتي:

إذابة الفازلين تماما مع جل الصبار.

بعد ذلك يتم الخلط لكل المقدار المذكور سلفا.

الخطوة التالية تكون من خلال المزج الجيد والتقليب المستمر حتى نحصل على الكريم خالي تماما من أي تكتلات.

حفظ الكريم في داخل علبة تكون محكمة الغلق والاستعمال يكون حال الحاجة لذلك.

من الممكن استعماله يوميا فلا يؤثر بالسلب على خلايا الجلد.