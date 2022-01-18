حلاوة الجبن بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة لذيذة ومميزة تذوب في الفم

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عمر شويل - جدة حلاوة الجبن ، من ألذ وأشهى الحلويات السورية التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير أيضاً، حيث يشتهر المطبخ السوري بأطباقه ومعجناته وحلوياته اللذيذة والرائعة، وهي من الحلويات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، كما أنها من الحلويات الشهيرة التي تقدم في المناسبات، وانتشرت بكثرة في جميع أنحاء العالم، وتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي، وبشكلها الجذاب، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم وإضفاء البهجة في المنزل، كما يمكنكم تجربة لقمة الباشا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلاوة الجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلاوة الجبن

تتكون حلاوة الجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

700 مل ماء.

200 جم سكر.

2 ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ملعقة صغيرة من الفانيليا.

280 جم سميد ناعم بودرة.

نصف كيلو جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

قشطة للحشو (حسب الرغبة).

للتزيين

فستق حلبي.

شربات ثقيل للتقديم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلاوة الجبن بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الماء والسكر، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب السكر.

ثم نضيف السميد الناعم البودرة ونقلب باستمرار حتى ينضج السميد.

ثم نضيف الجبنة الموزاريلا المبشورة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط وتستوي الحلوى وتصبح مثل العجينة.

بعد ذلك نرفع الحلوى من على النار.

ثم نضع القشطة في كيس حلواني، ونقسم عجينة الحلوى إلى نصفين.

ثم نضع كل جزء على سطح مدهون بالشربات، ثم نضع فوقها كيس بلاستيك، ثم نفردها بالشوبك على شكل مستطيل.

بعد ذلك نرفع الكيس، ثم نوزع عند طرفها القشطة، ثم نلف الحلوى بالقشطة رول لفتين، ثم نقطع الرول بالسكينة ونغلفه بكيس بلاستيك ونغلق طرفي الكيس.

ثم نكمل الحشو ونلف كل الكمية بنفس الطريقة.

ثم نضع اللفائف في الفريزر ونتركها حتى تتماسك.

بعد ذلك نخرج اللفائف من الفريزر ونزيل الأكياس.

ثم نقطهم إلى قطع صغيرة.

ثم نرصهم في صينية ونزينهم بالفستق والشربات.

بعد ذلك نقدم حلاوة الجبن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل القشطة

المكونات

2 علبة كريمة حلويات بدون سكر (400 مل).

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها كريمة الحلويات، ثم نخفقها قليلا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف إليها النشا ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب النشا. ثم نضع الحلة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط. بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ونضعها في طبق كبير ونساويها جيدا. ثم نترك القشطة تبرد بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة أو أكثر. بعد ذلك تكون القشطة جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل شربات ثقيل لحلاوة الجبن

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب وربع من الماء.

شريحتين ليمون.

طريقة التحضير