طريقة عمل كريب المطاعم الحلو والحادق بمقادير مضبوطة 100%.. مش هتشتريه من بره تاني

يعتبر الكريب أفضل الأطعمة التي يحبها الكثير فهناك مطاعم متخصصة في كل أنواع الكريب ولأن طعمه لذيذ ويفضله الصغار والكبار وسهل تحضيره، ولهذا أصحبت السيدات بحاجة لمعرفة طريقة عمل الكريب لتحضيره في البيت بمكونات بسيطة وسهلة وللاستغناء عن شرائها من الخارج ومن المطاعم بمبالغ كبيرة وبجودة أقل، لذلك فالآن سنتعرف على أكثر من طريقة بألذ طعم للكريب ولضمان جودته ونظافته، فقط اتبعي الخطوات التالية لتحصلي على كريب أحلى من الجاهز.

طريقة عمل الكريب زي الجاهز

في البداية سنتعرف على طريقة عمل عجينة الكريب إلى:

المكونات:

كوب من الدقيق.

3 ملاعق سمنة.

كوب من اللبن.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير الكريب الحلو في البيت

يتم وضع الحليب والبيض في الخلاط وخلطهم جيدا.

يتم إحضار إناء ونضع الخليط السابق ثم الفانيليا والسكر ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات معا.

يتم إضافة السمنة على الخليط السابق ونقلب جيدا، ثم نضع كوب الدقيقة بالتدريج مع التقليب.

يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم إحضار صينية وندهنها من الجوانب ثم نضع الخليط وعند تحولها للون الذهبي يتم تغييرها على الجانب الأخر.

وهكذا يتم عمل تلك الخطوة لكل طبقات عجينة الكريب.

ثم حشو الكريب المكونات حسب الرغبة سواء كانت بالسكر البودر أو من خلال العسل، أو النوتيلا أو الفواكه المختلفة.

طريقة عمل كريب البطاطس

هناك أنواع متعددة من الكريبات فبعد تحضير العجينة السابقة يمكنك اختيار أي أنواع للحشو ووضعها داخل الكريب حسب الرغبة فمن أسهل الكريبات، كريب البطاطس فيتم تحضيره بأسهل الطرق وهي:

المكونات:

عجينة الكريب.

بطاطس تحمير.

حبة طماطم.

حبة فلفل أخضر.

حبة فلفل أحمر.

كاتشب ومايونيز.

الجبنة المفضلة لديك.

خطوات عمل الكريب الحادق