بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

الفازلين لفرد الشعر الخشن هو احد المكونات الشهيرة التي تتميز بتنعيم الشعر المجعد، حيث أن الشعر الخشن من أكثر المشكلات التجميلية التي تواجه بعض النساء، وتبحث كل أنثى عن وصفة رائعة من أجل فرد الشعر وإزالة التموجات الموجودة به، ويعتبر الفازلين من أفضل المكونات الطبيعية التي يفضل استخدامها في تنعيم الشعر الخشن والحصول على شعر ناعم ومفرود، وذلك لأن الفازلين يحمل في جزيئاته مادة هلاميه ثقيلة الوزن والكثافة، تقوم تلك المادة بمنع هيشان الشعر، وتمنع أيضا خشونة الشعر وتعمل على القضاء على التقصف، ولذلك يمكن الاعتماد على الفازلين ووصفاته في تنعيم الشعر الخشن والمجعد.

مكونات خلطة الفازلين لفرد الشعر الخشن

تعتبر هذه الوصفة من أنجح وصفات تنعيم الشعر في جميع دول العالم، وذلك لاحتوائها على الكثير من العناصر الطبيعية المرطبة لجذور وبصيلات والشعر، حيث يتم تحضيرها كما يلي:

نصف كوب من الفازلين الأبيض.

ملعقة من المايونيز

ملعقة من الزبادي

ملعقة من الخميرة

ملعقة من النشا

ربع كوب زيت جوز الهند.

2 ملعقة من جيل الصبار.

طريقة تحضير خلطة الفازلين لفرد الشعر

يتم خلط جميع المكونات السابقة على النار معا حتى تتجانس تماما.

يتم تنظيف فروة الرأس بالماء قبل تطبيق الخليط عليها لتنظيفها من أي رواسب تعزل عمل الخليط.

يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل لمدة 4 ساعات.

يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

كريم الفازلين لفرد الشعر الخشن

يعتبر هذا الخليط من أفضل الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر بشكل كبير، حيث تعتمد هذه الوصفة على كريم الفازلين فقط، حيث يتم تحضيره كما يلي:

كوب من الفازلين الأبيض الطبيعي.

3 ملعقة من زيت اللافندر للتعطير.

طريقة التحضير

في إناء على النار يتم وضع الفازلين وزيت اللافندر معا حتى يذوب الفازلين.

ثم نترك الفازلين ليبرد قليلا.

ثم نقوم بصب الفازلين في علبة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة لوقت الاستخدام.

حيث يتم دهن الشعر كل صباح وكل مساء عند تصفيف الشعر بهذا الكريم.