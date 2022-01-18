ماسك النشا والليمون الرهيب: لتفتيح البشرة من أول استعمال فوري2022

يعتبر ماسك النشا والليمون الرهيب , من افضل الماسكات التي تساعد في تفتيح البشرة وتعطيكي بشرة ناصعة البياض من اول استعمال, ويمكن اعتبار الليمون من اقوي المكونات التي تساعد علي تفتيح البشرة فوري لأنه يحتوي علي أحماض مفيدة جدا في التفتيح الفوري, وكما النشا لهو فوائد عديدة في العناية بالبشرة والشعر ايضا, سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل ماسك النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة فوري من اول استعمال بفضل الله2022.

مكونات عمل ماسك النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة فوري نتيجة مذهله

سوف نتعرف علي مكونات الماسك الرهيب في تفتيح البشرة فوري من اول استخدام والحصول علي درجات تفتيح رهيبة بفضل الله وهي كما يلي:-

ثلاث معلقة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا لتحضير الماسك في المنزل بخطوات سهلة جدا في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله النشا ثم نضيف علية وماء الورد ونقلب الخليط جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف عصير الليمون ونستمر في التقليب حتي تتجانس جيدا ويصبح خليط متجانس ولين. ثم نضع الخليط في الثلاجة لبعض الوقت لكي يرتاح ثم نقوم بالاستخدام علي البشرة.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم الآن طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الخليط علي لبشرة والحصول علي افضل نتائج بكل سهولة وهي كالاتي:-