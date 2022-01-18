صبغة تدوم طويلاً.. اصبغي حواجبك بالقرنفل وزيت الزيتون بدون أي مواد كيميائية

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون، يعد القرنفل من الأعشاب والتوابل المفيدة لصحة الجسم والعناية بصحة البشرة والشعر، حيث يدخل القرنفل المطحون في تحضير العديد من الأدوية والعلاجات الطبية البديلة للكثير من الأمراض الصحية والمشاكل الجمالية التي تصيب الجلد، وبالإضافة إلى ذلك أشار خبراء التجميل عن مدى أهمية القرنفل في صبغ لون الشعر وتغيير لون الحواجب، ومن خلال النص التالي نقدم لكم أفضل طريقة لصبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون البكر بمكونات طبيعية من مطبخك.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

إليكم أفضل وأسهل طريقة لصبغ وتغيير لون الحواجب إلى اللون البني الداكن الذي يمنح المرأة إطلاله شبابية وأنثوية مميزة، وذلك من خلال استخدام وصفات القرنفل وزيت الزيتون الذي يعزز من نمو شعر الحواجب وزيادة كثافته وتغيير لونه للون البني، كما يمكن صبغ الحواجب بمكونات طبيعية عديدة مثل صبغ الحواجب بالقهوة أو بالكاكاو أو النسكافية أو الحناء أو القرنفل باللون البني الفاتح أو الغامق، أفضل بكثير من الصبغات الكيميائية التي تحتوي على مواد ضارة قد تضر شعر الحاجب وتؤدي لتساقطه.

طحن ملعقة كبيرة من عيدان القرنفل المحمصة في المطحنة الكهربائية.

مزج عيدان القرنفل المطحونة مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

غمس فرشاة ماسكارا حواجب نظيفة في مزيج القرنفل وزيت الزيتون.

تطبيق الماسكارا على شعر الحواجب وتترك لمدة ربع ساعة.

إزالة آثار الصبغة من على الحواجب ويتم تنظيفها بالماء والغسول.

تكرار هذه الصبغة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على اللون المرغوب فيه.

صبغ الحواجب بالقرنفل والقهوة

يمكن مزج القهوة مع عيدان القرنفل المطحونة مع زيت الزيتون لتغيير لون الحواجب إلى اللون البني الداكن، وذلك من خلال الخطوات التالية، فالقهوة والقرنفل لا يقتصر وجودها على المطبخ فقط ودخولهما في صنع العديد من الحلويات، ولكن يدخلان في صنع العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة، ويعطيان نتيجة مذهلة في صبغ الشعر والحواجب مع إضافة بعض المكونات إليهما، فهما يعطيان للحواجب اللون البني الفاتح، بدون أي مواد كيميائية قد تضر بالشعر أو الحواجب.