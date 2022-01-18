طريقة عمل النوتيلا في البيت خلال خمس دقائق بطعم ولا في الخيال

طريقة عمل النوتيلا ترند شهير على متصفحات جوجل وتعتبر النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاته استخداما، كما أنها تدخل في صناعة الكثير من الحلويات والوصفات المختلفة ويمكن تناولها بفردها في عيش التوست أو الفينو كوجبة إفطار مميزة للأطفال والكبار، ويمكن إعداد النوتيلا الاقتصادية بمكونات بسيطة، كذلك يمكن إعدادها ك الجاهزة بالضبط لكنها تحتاج إلى مكونات أكثر لكن مهما ارتفعت تكلفتها لن تصل إلى أسعارها الباهظة في المحلات.

مكونات عمل النوتيلا الأصلية

نصف كوب من حبوب البندق مقشر .

كوب من الحليب المكثف المحلي.

كوب من زيت الذرة.

كوب من الحليب.

أربع معالق من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير النوتيلا

يوضع البندق المقشر على صينية في فرن ساخنة وتحميصه، ثم يوضع مع كمية الزيت في محضرة الطعام ويخلط جيدا حتى يمتزجا.

نضيف كمية الحليب المكثف علي الخليط و نمزجهم، ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج ونضع الكاكاو أيضا.

نجهز برطمان مغسولة جيدا ومجففة وحبذا لو كانت برطمان نوتيلا فارغة.

نحفظها في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة تحضير النوتيلا الاقتصادية

مكونات التحضير

كوب من الكاكاو الخام الغير محلي.

كوب من زيت الذرة.

كوب من الحليب.

كابتشينو بالبندق ( الكمية اختياري).

كوب من السكر البودر.

كوب من الحليب البودر.

طريقة التحضير

تخلط كلا من الكاكاو والزيت جيدا في طبق، ثم يتم وضعهم في الخلاط.

نضع السكر و الكاكاو والكابتشينو وباقي المكونات في الخلاط.

نخليهم بالخلاط كثيرا حتى يتماسكوا مع ترك الخلاط مفتوح.

احضري قطعة من شوكولاته الكابتشينو و نسيحها على بخار ماء ودمجها بالنوتيلا المعدة بالخلاط.

ثم نحضر برطمانات نظيفة ومجففة جيدا، نسكب هذا الخليط وحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.

إذا تكون في كلا الطريقتين خليط سميك يمكن تخفيفه بقليل من الزيت، كذلك يمكن استبدال الكاكاو بالنسكويك، ويمكن زيادة التحلية بإضافة كوب من السكر البودرة المنخول وهذه الخطوة اختياري، وتوجد أكثر من طريقة لتحضير النوتيلا في المنزل وتختلف وفقا لذوق العام مكونات الوصفة إلا أنها فعالة جدا وتعطي نتائج مضمونة في كل الحالات لكن يجب اتباع الخطوات والمكونات والمقادير المظبوطة كما سبق.