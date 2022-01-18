طريقة عمل بسكويت حبات القهوة المقرمش في البيت بمكونات بسيطة.. لعشاق القهوة

طريقة عمل بسكويت القهوة، يعد بسكويت القهوة المقرمش من ألذ أنواع البسكويت التي يعشقها الكثير فى مختلف الوطن العربي خاصة لمحبي القهوة لاحتوائه على نكهة القهوة المميزة التي تعطى له مذاق رائع ، فيمكنك تقديم بسكويت القهوة فى الفطور أو المساء مع كوب من الشاي بأبسط المكونات وأقل التكاليف، ولكى نحصل على بسكوت قهوة مميز لابد أن نستخدم مقادير مضبوطة لا ينبغي الخروج عنها والتي سنتعرف عليها فى الأتي وعلى طريقة التحضير خطوة بخطوة.

طريقة عمل بسكويت القهوة

– 100 جرام زبدة طرية.

– 2 كوب دقيق متعدد الاستخدام.

– نصف كوب زيت.

– نصف كوب سكر بودر.

– ملعقة صغيرة فانيليا.

– ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

– ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

– بيضة.

– 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

خطوات تحضير بسكويت القهوة