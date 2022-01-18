نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت حبات القهوة المقرمش في البيت بمكونات بسيطة.. لعشاق القهوة في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت القهوة، يعد بسكويت القهوة المقرمش من ألذ أنواع البسكويت التي يعشقها الكثير فى مختلف الوطن العربي خاصة لمحبي القهوة لاحتوائه على نكهة القهوة المميزة التي تعطى له مذاق رائع ، فيمكنك تقديم بسكويت القهوة فى الفطور أو المساء مع كوب من الشاي بأبسط المكونات وأقل التكاليف، ولكى نحصل على بسكوت قهوة مميز لابد أن نستخدم مقادير مضبوطة لا ينبغي الخروج عنها والتي سنتعرف عليها فى الأتي وعلى طريقة التحضير خطوة بخطوة.
طريقة عمل بسكويت القهوة
– 100 جرام زبدة طرية.
– 2 كوب دقيق متعدد الاستخدام.
– نصف كوب زيت.
– نصف كوب سكر بودر.
– ملعقة صغيرة فانيليا.
– ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
– ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
– بيضة.
– 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.
خطوات تحضير بسكويت القهوة
- أولا نضع على القهوة سريعة الذوبان ملعقتين من الماء ونقلبها جيدا حتى تذوب.
- نحضر وعاء عميق نضع به الزبدة الطرية على أن تكون بدرجة حرارة المطبخ ثم نضف عليها السكر البودر.
- نخفق المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائى لمدة حوالى 3 دقائق على يعلو الخليط ونحصل على قوام مناسب.
- نضف على المكونات بيضة وفانيليا والزيت والقهوة سريعة الذوبان المذابة فى الماء ونستمر فى الخفق حتى نحصل على قوام العجين الناعم.
- فى وعاء أخر نخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهما البعض ثم نضيفهم إلى خليط العجين ونمزجهم معا باليد.
- نضع العجين بداخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ويسهل تشكيلها.
- بعد إخراج العجين من الثلاجة نبدأ فى تشكيل العجين، ونأخذ قطع صغيرة من العجين ونشكلها بحيث تأخذ الشكل البيضاوي ثم بواسطة أعواد الشيش تاووك الخشبية أو بالسكين نضغط على العجين من المنتصف بشكل طولى حتى يأخذ البسكويت شكل حبات القهوة.
- نحضر صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة أو بقليل من الزيت حتى لا يلتصق البسكويت بقاع الصينية.
- نسخن الفرن مسبقا بربع ساعة على درجة حرارة 170 درجة.
- ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها من 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج، ويتم إخراجها من الفرن يترك جانباً حتى يبرد قليلاً، ثم نبدأ في إزالته من الصينية، والاحتفاظ به لحين التقديم.
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