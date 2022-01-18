مرملة ودايبة.. بسبوسة الميكرويف السريعة أحلى من الحلواني وهذا هو سر الوصفة الناجحة

بسبوسة الميكروويف، من الحلويات السهلة البسيطة غير مكلفة للوقت والجهد لذيذة وشهية يحبه البعض، تقدم في المناسبات والحفلات، وتعد من الحلويات المصرية الشرقية، وهي حلوة بسيطة تصنع من السميد، وتعد من الحلويات التقليدية مضاف اليها جوز الهند، ويمكن إضافة اليها بعض الأطعمة التي يحبها البعض كالأطفال والكبار.

بسبوسة الميكرويف

نعرض طريقة عمل البسبوسة المرملة اللذيذة في دقائق معدودة بسهولة في الميكرويف، لتكون الحل المثل عند احتياجك لعمل حلويات لذيذة وليس عند وقت.

المكونات:

سمنة بمقدار ملعقة للدهن.

سميد بمقدار 500 جم.

جوز هند بمقدار ربع معلقة.

علبة زبادي.

شربات تقيل بمقدار 100 جم.

سكر عادى بمقدار 250 جم وحسب الرغبة.

طريقة تحضير بسبوسة الزبادي السريعه

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً، ثم نقوم بإحضار اناء اخر ونضع فيه السكر و الشربات الثقيل وكوب الزبادي.

ثم نقوم بوضع مع خليط السميد والسمن بعد التسخين مع علبة الزبادي و يتم عجنهم جيداً جداً.

بعد ذلك نقوم بإحضار مج وتجهيز الفرن ووضع الخليط في القالب ونقوم بإدخاله الميكروويف لمدة 3 دقائق.

أسرار البسبوسة الناجحة

نقوم أولا بوضع السميد مع السمنة ونقوم بفركه جيداً حتى يصبح كالرمل.

في حالة مزج جميع المكونات والبدء في التقليب نقوم بالتقليب الجيد البطيء لكى لا ينشف المزيج.

نقوم بوضعها في الثلاجة حتى 20 دقيقة وذلك قبل ان تدخل الفرن المسخن.

يمكنك أن تستخدم الشربات الساخن التقيل.

نقوم بتغطيتها بعد التسوية في الفرن حتى 7 دقائق، حتى تصبح طرية.

اسرار عمل البسبوسة باللبن

نقدم طريقة عمل البسبوسة بالبن بسهولة، وستكون مثل بسبوسة المحلات الجاهزة فقط اتبعي الاتي:

نقوم بخلط جميع المكونات الصلبة مع بعض جبذا السميد والسكر وجوز الهند وبيكربونات الصودا ونخلطهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإحضار اناء اخر ونضع فيه الحليب والزبدة مع التقليب جيداً الخليط.

ثم نقوم بوضع المكونات الصلبة الى مزيج الحليب والزبدة مع التقليب جيداً، ثم نقوم بوضعه في صينية ونقوم بإدخالها الفرن.

في الختام نكون وضحنا بسبوسة الميكرويف، بسبوسة سهلة وبسيطة وغير مكلفة الميكرويف يمكن استخدامه في عمل كيك وبسبوسة ليس للتسخين فقط ولكن يمكن عمل بسبوسة و كيكة بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة للجهد والوقت، وأيضا نكون وضحنا طريقة عمل بسبوسة الميكرويف، ومكوناتها وطريقة أخرى لعمل بسبوسة الميكرويف.