عجينة قطنية 10 دقائق عجينة سحرية لمحبي الفطائر وبيتزا عجينة طرية سهلة الحشو

عجينة قطنية للمخبوزات 10 دقائق عجينة سحرية لمحبي الفطائر وبيتزا عجينة طرية سهلة الحشو، ربات البيوت عادة ما تحب في صنع المخبوزات والمعجنات في منزلها وتملأ رائحة المنزل بالخبز والعجينة لتعد لأسرتها مأكولات خفيفة سريعة كالمعجنات المختلفة أنواعها ولكن تقف في حيرة في أي طريقة يمكنها أن تتبعها لعمل تلك العجينة السحرية التي تناسب كل أنواع المخبوزات جئنا لكي بالحل وهو العجينة القطنية أو عجينة سحرية أو كما يطلق عليها عجينة 10 دقائق عجينة سهلة جدا وناجحة أيضا جدا في كل أنواع المخبوزات سواء حلو أو حادق فيمكن أن تعدي منها البيتزا والفطائر كما أن مكوناتها متوفرة في كل منزل حيث سنعد لكي اكثر من طريقة لعمل عجينة 10 دقائق بمكونات متاحة للكل والخطوات بسيطة كما يمكنك صنع كمية من العجينة وتخزينها لحين استخدامها فهي يمكن أن تخزن في الفريزر لحين تشكيلها واستخدامها.

عجينة قطنية 10 دقائق للفطائر وبيتزا

قمنا في السطور التالية بتجميع اكثر من طريقة لعمل عجينة 10 دقائق بمكونات مختلفة وعمل منها البيتزا ليكون بين يديكم وصفة عجينة كبار شيفات المطاعم والمخابز الكبرى الأشهر حول العالم.

عجينة العشر دقائق

نحتاج إلى نصف كوب من زيت الذرة النباتي. عدد 5 كوب من دقيق الأبيض. رشه صغيرة من السكر. عدد 3 ملاعق من زبادي. رشه ملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة. كوب ونصف من الماء الفاتر.

تحضير عجينة العشر دقائق للفطائر ومخبوزات