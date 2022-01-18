دلعي حمامك.. طريقة عمل الباث بومب برغوة رهيبة ورائحة جذابة لتوحيد لون الجسم ستجعل بشرتك تتنفس

طريقة عمل الباث بومب، يعطى الراحة النفسية والجسدية لكثير من السيدات وحلول المشاكل والتخلص منها ومنها مشاكل الجلد، وذلك لأنها تضم فوائد كثيرة ومكونات وعناصر مفيدة تعمل على تنظيف البشرة وتحسينها واعطائها ملبس حلو وتنظيفها، حيث يستخدمها البعض للوصول إلى راحة نفسية والبعد عن التوتر العصبي.

طريقة عمل الباث بومب

لعمل كرات البانيو الفوارة يمكن أن تستخدم بيكربونات الصوديوم حيث يعتبر مصدر أساسي ومهم يعمل على التنظيف بشكل أساسي على الفور، بالإضافة الى استخدام احد الزهور وهي مهمة أيضا لأنها تعطي رائحة جذابة للجسم.

مكونات الكرة الفوارة

النشا بمقدار 118 مللي.

118 ملى من حمض الليمون.

ملح بمقدار 118 مللي.

زيت جوز الهند بمقدار 5 ملاعق.

ماء بمقدار ملعقة واحدة.

زيت الجوجوبا بمقدار 2 ملعقة.

صبغة الطعام بمقدار 5 قطرات.

بيكربونات الصوديوم بمقدار 5 مللي.

إناء وقوالب سيلكون.

مضرب عادى او كهربائي.

طريقة عمل كرات الاستحمام الفوارة

أولا نقوم بإحضار المضرب وضرب المكونات التالية بيكربونات الصوديوم والملح والنشا والحمض مع بعض جيداً حتى نحصل على قوام.

بعد ذلك نقوم بوضع السوائل من المياه والزيوت والصبغة مع التقليب جيداً

ثم بعد ذلك نقوم بوضع المزيج الأول من بيكربونات الصوديوم على الزيوت والسوائل تدريجياً ونحرص على التحريك باستمرار للخليط.

ثم بعد ذلك نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متماسك.

وبعد ذلك نقوم بوضعه في الاناء السيليكون ليحافظ على ليونتها.

ثم نتركه حتى ينشف ويتم استخدامه.

فوائد الكرة الفوارة

تعمل على إزالة وتنظيف العلامات والشوائب الموجودة في البشرة.

تعيد الحيوية للجلد والجسم والثقة بالنفس.

تساعد على ترطيب الجسم بشكل كامل واكتساب الملمس الناعم.

ترجع للبشرة شبابها والاستمتاع بها.

تساعد في إزالة التجاعيد.

بالإضافة إلى الروائح العطرية الجميلة للجسم وتستمر لفترة في الجسم.

تعمل على إفراز الكولاجين ومدى أهميته في تجديد الدورة الدموية للجلد.

إزالة السموم التي تفرز على الجلد.

بالإضافة إلى ذلك اكتساب الثقة بالنفس وإزالة التوتر والقلق الدائم.

في الختام نكون وضحنا طريقة عمل الباث بومب وطريقة تحضيره ومميزاته والمكونات التي يمكن استخدامها ووضحنا مدى أهمية استخدام بيكربونات الصوديوم لان مع الفرك تعمل بيكربونات الصوديوم على نتائج رائعة مع الاستخدام ويمكن الاستغناء عن الملح ولكن لا عن بيكربونات الصوديوم، كما أنها طريقة لإزالة القلق والتوتر.