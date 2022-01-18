قنبلة التفتيح كريم الفازلين والنشا المبهر لتبييض البشرة والأماكن السوداء وعلاج التجاعيد

أن تفتيح البشرة من الأمور المهمة التي تبحث عنها كثير من السيدات وذلك حتى تتمتع ببشرة ناضرة دون أي شوائب أو أثار للحبوب أو اسمرار لذلك استطعنا أن نجد لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بدرجة كبيرة كثل بياض الثلج وسوف نتحدث عن هذه الوصفات من خلال هذا المقال.

وصفة الفازلين لتفتيح البشرة

لقد اصبح الضغط على محرك البحث جوجل عن وصفات تفتيح البشرة لأنها من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الفتيات والسيدات لأن أكثر ما يريدونه هو التمتع ببشرة صحية بدون أي شوائب وناضرة فاستطعنا أيجاد لكم بعض الوصفات التي نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:-

وصفة الفازلين لتفتيح البشرة حيث يعتبر الفازلين من أكثر المرطبات التي تساعد على تفتيح البشرة بدرجة كبيرة فيجب علينا تجهيز الوصفة من خلال المكونات التالية.. ملعقة من الفازلين. ملعقة من النشا. ملعقة من زيت الزيتون. ملعقتين من عصير الليمون. تحضير الوصفة نحضر وعاء فارغ ونضع به جميع المكونات مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات ولا يصبح بها أي تكتلات وتصبر قوامها كريمي لنضع منها على البشرة ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة ثم نغسلها لنرى نتيجة جبارة وبياض ناصع مثل الثلج.



وصفة خميرة البيرة لتفتيح البشرة

وصفة خميرة البيرة مع ماء الورد هي من الوصفات الجبارة في تفتيح البشرة وذلك لفوائد خميرة البيرة العظيمة على البشرة وتتكون هذه الوصفة من المكونات التالية..