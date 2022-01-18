نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الحلويات الباردة بدون فرن حضريها لعائلتك بأبسط المكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلويات باردة بدون فرن، هناك الكثير من الحلويات الباردة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وسريعة للغاية بدون استخدام الفرن والذي يكون من أهم مكوناتها البسكويت والشوكولاته، حيث يحتاج الجسم إلى بعض الحلويات الباردة وخاصة في فصل الصيف وذلك من أجل زيادة ترطيب الجسم والعمل على انتعاشه وتوفير له الطاقة والحيوية خلال ليالي الصيف الحارة، وفيما يلي قائمة متنوعة من ألذ وأشهر أنواع الحلويات الباردة بدون فرن، تابعونا للتعرف على طريقة تحضيرها وتقديمها لعائلتك دون شرائها من الخارج.

حلويات باردة بدون فرن

من أهم مكونات الحلويات الباردة التي يمكن تحضيرها دون وضعها في الفرن هي البسكويت والشوكولاته النوتيلا، وهذه أبرز طريقة تحضير الحلويات الباردة المكونة من البسكويت والزبدة والشوكولاته دون أن تستغرق وقتا طويلا ً في تحضيرها:

بسكويت الأوريو والنوتيلا

إليكم طريقة عمل بسكويت الأوريو اللذيذ مع شوكولاته النوتيلا بخطوات سهلة وسريعة جداً:

طحن عشر قطع من بسكويت الأوريو في الخلاط الكهربائي، ثم يخلط معه ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

تحضير وعاء على النار يتم فيه تذويب كوب من الشوكولاته مع نصف كوب من الكريمة السائلة.

وضع خليط البسكويت والزبدة في كاسات التقديم، ثم يتم سكب فوقها خليط الشوكولاته والكريمة.

وضع ملعقة صغيرة من شوكولاته النوتيلا فوق ما كاس ويزين بالشوكولاته المبشورة.

إدخال كاسات البسكويت في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يوضع فوقها قطع من بسكويت الأوريو ويقدم بارداً.

حلى الكاسترد

كما يمكنكم إعداد حلى الكاسترد بالمكسرات وحبات الكريز الطازجة من خلال الخطوات التالية:

تسخين ثلاثة أكواب من الحليب في قدر على النار، ثم يضاف إليه ثلاثة ملاعق كبيرة من كلا من السكر والكاسترد.

إضافة علبة من القشدة وملعقة من ماء الزهر فوق المكونات مع ضرورة التقليب المستمر للحصول على قوام ناعم وكثيف.

رفع المكونات عن النار ويسكب في بولات التقديم ويوضع داخل الثلاجة لكي يبرد ويتماسك ثم يزين بالمكسرات وحبات الكريز ويقدم.

بهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم طريقة عمل حلي الحلويات الباردة التي تمنح الجسم الحيوية والنشاط، يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل.