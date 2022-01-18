الكروكيت بالبطاطس كل اسرار كرات كفتة البطاطس عشان متفكش منك في الزيت

هناك العديد من ربات البيوت تبحث الكثير من الناس عن افضل طريقة لعمل الكروكيت بكل سهولة بدون تكاليف من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية حيث يعتبر هذا النوع من الأكل من الوصفات التي لديها العديد من العشاق من جميع أنحاء العالم، لذلك يرغب العديد من ربات البيوت من تحضيرها في المنزل لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة هذه الوصفة السحرية التي تعتبر أيضا من الوصفات المميزة حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة للجسم بصورة كبيرة للغاية تابعوا معانا.

طريقة عمل الكروكيت بالبطاطس

يمكنكم عمل الكروكيت البطاطس بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

٢٥٠ جرام من لحم الدجاج المسلوق ويفضل أن يكون خاليا من أي عظام.

٤ فصوص من الثوم.

١ صفار بيضة.

أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

كمية قليلة من البهارات المختلفة.

١٠٠ جرام من البقسماط.

كمية كافية من زيت الذرة للقلي

طريقة تحضير الكروكيت البطاطس

تعتبر من افضل واشهر الطرق للتحضير بكل سهولة في المنزل حيث تعتبر من الوصفات التي يحتاج إليها الكثير من الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: