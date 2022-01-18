نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكروكيت بالبطاطس كل اسرار كرات كفتة البطاطس عشان متفكش منك في الزيت في المقال التالي
هناك العديد من ربات البيوت تبحث الكثير من الناس عن افضل طريقة لعمل الكروكيت بكل سهولة بدون تكاليف من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية حيث يعتبر هذا النوع من الأكل من الوصفات التي لديها العديد من العشاق من جميع أنحاء العالم، لذلك يرغب العديد من ربات البيوت من تحضيرها في المنزل لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة هذه الوصفة السحرية التي تعتبر أيضا من الوصفات المميزة حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن المفيدة للجسم بصورة كبيرة للغاية تابعوا معانا.
طريقة عمل الكروكيت بالبطاطس
يمكنكم عمل الكروكيت البطاطس بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:
- ٢٥٠ جرام من لحم الدجاج المسلوق ويفضل أن يكون خاليا من أي عظام.
- ٤ فصوص من الثوم.
- ١ صفار بيضة.
- أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.
- كمية قليلة من البهارات المختلفة.
- ١٠٠ جرام من البقسماط.
- كمية كافية من زيت الذرة للقلي
طريقة تحضير الكروكيت البطاطس
تعتبر من افضل واشهر الطرق للتحضير بكل سهولة في المنزل حيث تعتبر من الوصفات التي يحتاج إليها الكثير من الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- يتم وضع البطاطس في وعاء به كمية من الماء على النار.
- وبعد ام يتم سلقها بنك تقشيرها بشكل جيد.
- ثم يتم وضع جميع المكونات في طبق أخر ويتم مزجهم جيدا.
- ثم يتم إضافة البيض إلى طبق متوسط الحجم.
- ثم يتم البقسماط في وعاء واسع.
- ثم يتم تقطيع البطاطس على شكل اصابع
- ثم يتم وضع البطاطس في البيض ثم يتم وضعه في البقسماط مباشرة.
- ثم يتم وضع القطع في الزيت على درجة حرارة تتراوح بين ١٥٠ إلى ١٧٠ درجة مئوية.
- ثم يتم وضعها في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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