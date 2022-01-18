مشروب سد الشهية وانقاص الوزن مشروب المشاهير التخلص من دهون الجسم بسرعة بدون رياضة أو رجيم

مشروب سد الشهية وانقاص الوزن يقوم الكثير بإتباع الأنظمة المختلفة للتخلص من الوزن الزائد بشكل الطبيعي، وتلجأ الكثير من السيدات إلى مراكز التجميل التي تستهلك الكثير من الوقت إلى جانب أنها مكلفة جدا، ولا يعلم الكثير عن فوائد المشروبات الطبيعية التي تساعد في خسارة الوزن بشكل طبيعى وآمن دون ترك أي آثار جانبية، ولذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم المشروبات الطبيعية التي تعمل على زيادة معدل الحرق، وبالتالي خسارة الوزن بسهولة.

مشروب حرق الدهون

مشروب الجريب فروت وخل التفاح يتم إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة كبيرة من خل التفاح على كوب من عصير الجريب فروت مع التقليب الجيد، ثم نقوم بتناول هذا العصير بدلا من وجبة العشاء أو بين الوجبات أو مع وجبة الإفطار، ويساعد هذا العصير على إعطاء الشعور بالشبع، ويزيد من معدل الحرق في الجسم، لأن خل التفاح يساعد على منع إمتصاص الدهون وتفتيت الدهون الثلاثية الضارة في الجسم، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد بأمان.

حرق دهون البطن

مشروب بذور الكتان والحليب تساعد بذور الكتان على التخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعى، وذلك لأنها تحتوي على أوميجا 3 التي تعمل على إمتصاص الدهون المفيدة للجسم والقضاء على الدهون الضارة، كما تساعد على تخفيف نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وتحسين معدل السكر في الدم، وقد أثبتت أحدث الدراسات عن فاعلية بذور الكتان الصحية المفيدة للجسم، والتي تساعد الجسم في القضاء على العديد من الأمراض، يمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة على كوب من الحليب الدافئ، ويتم تناول هذا المشروب بدلا من وجبة العشاء.

مشروب قشور السيليوم لخسارة الوزن بسرعة

يساعد هذا المشروب على تفتيت الدهون الضارة في الجسم، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع ويعمل على تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي التخلص من السموم والفضلات المتراكمة داخل الأمعاء و يساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي، وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم، ويمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة من قشور السيليوم على كوب من الماء البارد، ونقوم بالتقليب الجيد ثم نقوم بتناول هذا المشروب قبل كل وجبة بنصف ساعة، ليساعد على إمتلاء المعدة وإعطاء الشعور بالشبع وبالتالي تقليل تناول الطعام.