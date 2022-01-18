أسرار نجاح الشاورما السوري أعملي بالتتبيلة والخلطة السرية ألذ شورما سوري على أصولها بطعم رهيب

تكون الشاوما السورية من الاكلات التي انتشرت في مصر مؤخرا وذلك وجدت أعجاب كبير من قبل الشعب المصري وأعجب بها الكثير حيث أصبحت هنا مطاعم باسمها ومتخصصة في عملها ولكن تباع بأسعار مرتفعة لذلك حرصنا اليوم على التعرف على طريقة الشورما السوري من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الشاورما السوري

يتم عمل الشورما السوري من خلال عدة مكونات نتعرف إليها من خلال النقاط التالية:-

صدور فراخ مقطعة شرائح.

كوب زبادي.

حوالي كوب زيت.

٢ملعقة خل.

٢ملعقة عصير ليمون.

بشر ليمون.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة كزبرة ناشفة كبيرة.

ملعقة كمون.

ملعقة بصل، ثوم بودرة.

ملعقة كركم.

زنجبيل مطحونة.

قرفة مطحونة.

قرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسمر.

طريقة تحضير الشاورما السوري

يتم تحضير الشاورما السوري وفقا للمكونات السابقة ولتحضيرها يجب أتباع الخطوات التالية..