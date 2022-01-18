نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح الشاورما السوري أعملي بالتتبيلة والخلطة السرية ألذ شورما سوري على أصولها بطعم رهيب في المقال التالي
تكون الشاوما السورية من الاكلات التي انتشرت في مصر مؤخرا وذلك وجدت أعجاب كبير من قبل الشعب المصري وأعجب بها الكثير حيث أصبحت هنا مطاعم باسمها ومتخصصة في عملها ولكن تباع بأسعار مرتفعة لذلك حرصنا اليوم على التعرف على طريقة الشورما السوري من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الشاورما السوري
يتم عمل الشورما السوري من خلال عدة مكونات نتعرف إليها من خلال النقاط التالية:-
صدور فراخ مقطعة شرائح.
كوب زبادي.
حوالي كوب زيت.
٢ملعقة خل.
٢ملعقة عصير ليمون.
بشر ليمون.
ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ملعقة كزبرة ناشفة كبيرة.
ملعقة كمون.
ملعقة بصل، ثوم بودرة.
ملعقة كركم.
زنجبيل مطحونة.
قرفة مطحونة.
قرنفل مطحون.
ملح وفلفل أسمر.
طريقة تحضير الشاورما السوري
يتم تحضير الشاورما السوري وفقا للمكونات السابقة ولتحضيرها يجب أتباع الخطوات التالية..
- في البداية نحضر صدور الدجاج ونقوم بوضعها في وعاء.
- نحضر بولة ونضع فيها الملح والفلفل والثوم والبصل البودرة والكركم والقرنفل وزنجبيل والكزبرة وصلصة الطماطم وعصير الليمون والخل نقوم بخلط جميع المكونات السابقة جيدا ونضعها على صدور الفراخ ونقلب الخليط جيدا.
- توضع الخلطة بالفراخ في الثلاجة لليوم التالي.
- في اليوم الثاني نحضر الطاسة ونضعها على نار هادئة.
- نضع في الطاسة القليل من الزيت.
- ثم نضع الفراخ بها.
- ونقوم بتشويح الفراخ حتى تمام النضج.
- بعد التأكد من تسويتها نرفعها من على النار.
- نحضر عيش الصاج ونقوم بحشوه بالشاورما مع وضع الثومية.
- نقوم بلف عيش الصاج جيدا.
- توضع السندوتشات في أطباق وتقدم لأفراد الأسرة مع الكاتشب والمايونيز ويجب لنجاح الشاورما أن تتبيلة الفراخ أو اللحم يتم بياتها في التتبيل، تسخين الطاسة جيدا قبل وضع الشاورما فيها.
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