نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعطر ثابت.. طريقة عمل مخمرية الجسم بمكونات بسيطة جداً لرائحة جذابة تدوم أسبوع سيسألك الكل عن السبب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مخمرية الجسم، هي طريقة بسيطة وسهلة يمكن ان يفعلها الكثير من السيدات في البيت دون الحاجة الى استخدام المواد الكيميائية التي تسد مسام الجلد، وتتميز المخمرية برائحتها الجذابة للجسم وتستمر الرائحة لأطول وقت ممكن بالإضافة الى اكتساب النعومة للبشرة، لذلك نعرض اليوم افضل طريقة صنع المخمرية في المنزل بسهولة ويسر.

طريقة عمل مخمرية الجسم

يوجد العديد من طريقة تصنيع المخمرية الطبيعة التي يمكن فعلها في البيت منها مخمرية العود الأحمر، ويعد هذا العود من أشهر الاعواد الموجودة التي لها روائح رائعة، بالإضافة الى بقاء رائحته أطول وقت ممكن، واكثر شهرة للعود في الخليج و يقبل عليه الرجال والنساء أيضا بسبب رائحته الجذابة والثابتة.

المكونات

عود اصلى بمقدار مكعب.

فازلين بمقدار ملعقتين.

كريم جليسوليد بمقدار كمية محددة.

ماء ورد مقدار 2 ملعقة.

الجليسرين.

طريقة استخدام مخمرية للجسم

أولا نقوم بإحضار العود مع التجزؤ إلى أجزاء ناعمة.

بعد ذلك نقوم بمزج اليه الجليسرين وماء الورد ووضعه على النار ونقوم بالتقليب جيداً حتى نحصل على قوام متماسك.

ثم نقوم بمزج الخليط مع كريم الجليسوليد، او يمكن ان تستخدم 2 معلقة من الفازلين.

بعد ذلك نقوم بخلط المكونات مع بعض جيدا للحصول على قوام متماسك ونضعها حتى تهدأ.

يفضل استخدام الخليط بعد الاستحمام.

مخمرية طبيعية بالزيوت العطرية

تعمل الزيوت العطرية على اكساب الجسم الرائحة الجميلة لأطول وقت والملمس الناعم، ويمكن استخدام الزيوت المفضلة التي تحبها في المكونات الطبيعية الأخرى.

المكونات

أي زيوت تفضلها.

فازلين بمقدار ملعقتين.

الجلسرين بمقدار ملعقتين.

زيت اللوز بمقدار ملعقتين.

طريقة تحضير مخمرية لتعطير الجسم

أولا نقوم بتذويب الفازلين على النار باستخدام ملعقتين الفازلين على النار.

بعد ذلك نقوم بإزالتها من النار حتى تبرد و نمزج إليها الجلسرين وزيت اللوز والزيوت العطرية

ثم نقوم بتقليب جيداً حتى نحصل على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بوضعها فى اناء مخصص بها للتخزين.

ثم توضع على الجسم المبلل والجاف.

وأخيرا نكون وضحنا طريقة عمل مخمرية الجسم، والمكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعمل المخمرية لتعطير الجسم، والزيوت المفيدة التي يمكن استخدامها حيث تعمل المخمرية على ترطيب الجسم وأن يستمتع بالرائحة الجميلة والملمس الناعم لأطول فترة ممكنة، حتى مع العرق والحركة.