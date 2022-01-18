كوب واحد على الريق لعلاج آلام العظام والمفاصل وهشاشة العظام بدون أدوية ولا جراحة

نجد أن الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام وبالأخص كبار السن يعانون من مشاكل كثيرة ومنها مشاكل آلام الركبتين والمفاصل، وهي من أكثر وأهم المشاكل الصعبة بالنسبة لهم، لأنها تكثر لديهم عند قيامهم بأعمالهم اليومية، وفي بعض الأحيان تتزايد الحالة لتصل إلى عدم القدرة على التحرك داخل المنزل، وأيضا تسبب لهم عدم القدرة على النوم المتواصل ليلا، بسبب الآلام المبرحة، فيبحث العديد من هؤلاء الأشخاص عن أدوية وحلول كثيرة لدي الأطباء، ولكنها دون جدوى وتعتمد دائما على المسكنات لفترات طويلة فالمسكنات تعطي تأثير مؤقت، إلى أنها قد تسبب لهم فى بعض الأحيان مضاعفات على أجهزة الجسم الآخرى.

علاج آلام العظام والمفاصل

وصفة سحرية طبيعية لعلاج آلام العظام والمفاصل ليس لها أعراض جانبية من الممكن تحضيرها داخل المنزل بكل سهولة، إن شاء الله سوف يمكنها تخفيف تلك الآلام بصورة سريعة وكبيرة، ولكن يجب أن تشير الطبيب المختطف بك إذا كنت تتناول أي أدوية آخرى، أو إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة، فمن الممكن أنها قد تتعارض مع مكونات الوصفة أو تسبب لك أعراض جانبية آخرى، فيجب إستشارة الطبيب أولا قبل إستعمال هذه الوصفة.

عصير الشوفان لعلاج هشاشة العظام

يتكون من: كوب من الشوفان، وكوب من الأناناس المقطع، وكوب من قطع البرتقال، وكوب من الماء، طريقة التحضيروالإستخدام: يجب غلى الشوفان ثم بعد ذلك نتركه حتى يبرد تماما، لكي يصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم نقوم بإضافة باقي المكونات السابق ذكرها، ثم نقوم بعد ذلك بمزج هذه المكونات جيدا في الخلاط الكهربائي، لكي نحصل على قوام متجانس أملس ناعم، ثم يقوم المريض بشرب كوبين من هذا العصير مرتين يوميا بإستمرار، فنجد أن أعراض آلام الركب والمفاصل قد تتحسن بصورة كبيرة وسريعة.

وإذا لم يتحسن المريض على هذه الخلطة يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج له، لكي يعرف السبب الحقيقي، ولكن هناك العديد من التمارين الرياضية وتمارين العلاج الطبيعي التي يجب على المريض ممارستها، بالإضافة إلى إستعمال الوصفات الطبيعية والأدوية، لكي تتحسن النتائج، كما يجب عليه المحافظة على وزنه المثالي، حتى يقل الضغط على القدمين والركبتين بشكل كبير، ويجب ممارسة بعض الرياضات العنيفة ويجب المحافظة على تناول الوجبات الصحية والأطعمة الصحية، والبعد عن الوجبات التي تسبب السمنة حتى لا يزداد وزن الجسم و تتراكم الدهون، والتحميل على المفاصل وبالأخص الركبتين.