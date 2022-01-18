فرد الشعر طريقة عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل وبدون تساقط ولا تلف

من أكثر الوصفات المبهرة والرائعة في التخلص من تجاعيد الشعر وفرده وإعادة إحيائه من جديد، فكما نعرف أن الالتزام بروتين معين للشعر بمواد طبيعية غير كيميائية يحافظ على الشعر ويجعله صحي ولامع، فمن المفروض أن نبتعد عن أدوات الفرد مثل المكواة والاستشوار، والابتعاد أيضاً عن مواد الفرد الكيماوية مثل البروتين والبوتكس والفيلر، فكل هذا يعطي نتيجة في البداية ولكن بعد أن ينبت الشعر مجددا سيعود كما كان، واليوم سنتحدث عن أفضل الطرق الطبيعية لفرد الشعر فهذه الطرق ذات فاعلية ناجحة في جعل الشعر كالحرير.

طريقة عمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل

المكونات:

أربع ملاعق من النشا البودرة.

فنجان من خل التفاح.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير:

اخلطي مقدار النشا مع مقدار الخميرة الفورية وفنجان خل التفاح في إناء حتى يتجانس الخليط.

تأكدي من نظافة شعرك، فقومي بغسله بالماء ثم جففيه وقسميه وافردي الخليط على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى نهايته.

قومي بلف الشعر مثل الكعكة ثم ضعي عليه بونيه شعر أو كيس بلاستيك لمدة ثلاثون دقيقة من الوقت.

ومن ثم قومي بإزالة الكيس واشطفي الشعر بالشامبو والماء وبعدها جففيه واستمتعي بشعر مثل الحرير.

لتحصلي على نتيجة جيدة استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على مدار شهر كامل.

فرد الشعر بأفضل الطرق الطبيعية.. كيراتين طبيعي رائع للشعر

المكونات:

فنجان من زيت الخروع أو زيت جوز الهند.

اختاري أي نوع من هذه الزيوت المتوفرة لديك ” زيت خشب الأرز، زيت الخزامى، زيت إكليل الجبل، زيت خشب الصندل”.

ملعقة من جل الصبار الأخضر.

طريقة التحضير