وداعاً لليزر.. تبييض الاسنان طبيعيا في المنزل بوصفة سهلة وجبارة بدون الحاجة للذهاب للطبيب

إن تبييض الأسنان جزء مهم يبحث عنه كل من يبحث عن جمال المظهر، ويمكنك الحفاظ على أسنانك نظيفة وناصعه البياض وذلك من خلال التقليل من المشروبات والمأكولات التي بها ألوان وخاصة المنبهات والتي تحتوي على الكافيين، لذلك نعرض لكم اليوم طرقة تبيض الاسنان بوصفات من الطبيعة دون الحاجة لزيارة عيادات السنان المكلفة، بسهولة ويسر في المنزل.

طريقة تبييض الاسنان طبيعيا

ان عملية تبيض الاسنان يحتاجه الكثير كم الفتيات حيث ان السنان تكتسب صبغة نتيجة كثرة شرب الشاي و القهوة و الشكولاتة و غيرها مما يعطى الاسنان مظهر غير مرغوب به.

أضرار تبييض الأسنان عند الطبيب

هي عملية نزع طبقة الجير والعاج المتراكمة على الأسنان منذ أعوام كثيرة، وكانت نتيجة الألوان والبقع المتنوعة، والتي استوطنت الأسنان بسبب تراكم البقع، وبعد ذلك يقوم الطبيب بوضع اللون الأبيض لتبدو بمظهر ابيض وجميل. وبالرغم من أنها تعتبر انها مكلفة جدا لها شروط عديدة مثل حشو الاسنان الفارغة وغيرها ولذلك نقدم لكم مجموعه من الطرق التي تساعدك على تبييض الاسنان في المنزل بدون عناء.

تبييض الأسنان بسرعة في البيت

زيت القرنفل: استخدمي زيت القرنفل الفعال فهو مبيض أسنان فوري حيث تقومي بوضع زيت القرنفل علي أحد أصابعك وقومي بفركه برقه على أسنانك واللثة ،ثم انتظري خمس دقائق وبعد ذلك اغسلي أسنانك؛ فهو يعمل على تبييض الاسنان بشكل فعال.

استخدمي زيت القرنفل الفعال فهو مبيض أسنان فوري حيث تقومي بوضع زيت القرنفل علي أحد أصابعك وقومي بفركه برقه على أسنانك واللثة ،ثم انتظري خمس دقائق وبعد ذلك اغسلي أسنانك؛ فهو يعمل على تبييض الاسنان بشكل فعال. عصير الليمون: يعمل على إزالة الطبقات الجيرية من على الأسنان، ونزع الاصفرار من على الأسنان، وذلك عن طريق إضافة قطرات من الليمون على فرشاة الأسنان الخاصة بك وقومي بتنظيف اسنانك بها جيدا، كما يمكنك تنظيف اسنانك يوميا؛ فهو مساعد قوي علي تقويه الاسنان وتنظيفها.

يعمل على إزالة الطبقات الجيرية من على الأسنان، ونزع الاصفرار من على الأسنان، وذلك عن طريق إضافة قطرات من الليمون على فرشاة الأسنان الخاصة بك وقومي بتنظيف اسنانك بها جيدا، كما يمكنك تنظيف اسنانك يوميا؛ فهو مساعد قوي علي تقويه الاسنان وتنظيفها. الخل: حيث يمكنك استخدام معلقة من الخل على مقدار نصف كوب من الماء. وقم بغسل أسنانك وفمك به. فهو يساعد علي قتل البكتريا المسببة لرائحه الفم الكريهة، و إزالة طبقات الجير من الاسنان.

حيث يمكنك استخدام معلقة من الخل على مقدار نصف كوب من الماء. وقم بغسل أسنانك وفمك به. فهو يساعد علي قتل البكتريا المسببة لرائحه الفم الكريهة، و إزالة طبقات الجير من الاسنان. السواك: وماله من فوائد طبيعية عظيمة للأسنان؛ فهو يقضي على التهاب اللثة. ويمنع رائحه الفم وتكون طبقات الجيرو هو يعتبر افضل مبيض أسنان طبيعي.

نصائح للحفاظ اسنان بيضاء كالثلج

استخدام الفرشاة الكهربائية لأن يدك لأن تكون في سرعتها.

التقليل من المأكولات الملونة والمشروبات ذات درجة الكافيين العالية.

غسل اللسان جيدا حتى لا ينقل البكتيريا الي الأسنان.

وفي الختام اردنا ان نقم لكم مجموعه من النصائح لمظهر اسنان صحي وناصع البياض على جميع المستويات. وشرحنا لكم مدي قوة بياض الأسنان على المظهر الخارجي. كما قدمنا لكم مجموعة من الطرق لتبيض الاسنان طبيعيا وبأقل التكاليف الممكنة.