أسهل وأسرع طريقة لتنظيف الكرشة بالحامض فقط وبدون مواد كيماوية نضيفها في أقل من 10 دقائق

أن تنظيف الكرشة أمر في قمة السهولة وليست بالأمر الصعب الذي يتخيله الجميع فيمكن تنظيفها باستخدام بعض المكونات المنزلية السهلة وتكون موجودة في مل منزل وسوف نتعرف على طريقة تنظيفها من خلال هذا المقال.

طريقة تتنظيف الكرشة

تكون الكرشة من المأكولات الشعبية التي يحبها الكثير من الناس ولكن لكي يتم أكلها يجب أن يتم تنظيفها بطريقة صحيحة حيث أن أي أهمال في تنظيفها يؤدي إلى وجود رائحة وعفن ولا يتم أكلها أبدا وأن المكون الرئيسي الذي يساعد في تنظيفها بشكل سحري وسريع هو الخل ويتم تنظيفها عن طريق عدة خطوات وهي:-

نحضر قطعة الكرشة التي نقوم بتظيفها ونقوم بنقعها في الماء الساخن المغلي لمدة ٥دقائق متواصلة.

نرفع الكرشة من الماء المغلي ونقوم بتصفيتها جيدا ونضعها في وعاء.

نحضر وعاء أخر ونضع به الخل والملح الخشن ونقوم بوضعهم على الكرشة بعد تبريدها.

نقوم بفركها حيدا بواسطة اليد لمد دقيقتين .

التخلص من أي بقايا للجراثيم والعفن بواسطة سكين.

يتم وضعها على سطح مستوي ثم نقوم بتنظيفها بسكين.

نقوم بعد ذلك بغسلها جيدا بالماء الجاري.

ننقعها بعد ذلك بالماء مع الملح مع الليمون والقشور الخاصة.

أهمية الخل في تنظيف

من ضمن أهمية الخل لكي يتم تنظيف بشكل جيد: