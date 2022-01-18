طريقة تحضير الدانش بالجبنة الكريمي والمربى بطعم لذيذ مثل المحلات

طريقة تحضير الدانش بالجبنة الكريمي والمربى مثل المحلات والأفران، يعتبر من أنواع الحلويات الهشة التي تقدم على وجبة الإفطار وبين الوجبات وتتميز بمذاق رائع وجميل يفضله الأغلبية من الأفراد، وهذه المعجنات من الأنواع الحادقة والحلوة حيث يمكن حشوه باللحمة المفرومة وغيرها وهذا مثال على النوع الحادق أما النوع الحلو فهو متعدد الحشوات هناك المربي والشوكولاتة والعسل، واليوم سوف نقدم من خلال هذه المقالة مكونات عمل الدانش بالجبنة والمربي يمكونات واضحة وبسيطة وعرض طريقة الإعداد أيضاً.

مكونات عمل الدانش بالجبنة الكريمي والمربى

تعتبر مكونات عمل الدانش بالجبنة الكريمي والمربى من المكونات التي تتواجد بكثرة في جميع المحلات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من السكر.

٨٥ جرام من الزبدة الغير مملحة.

كوب من الحليب الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الكريمة الحامضة.

٤ صفار بيض.

مكونات الحشوة

نصف كوب من السكر.

مربي حسب النوع المفضل نصف كوب.

كوب وثلث من الجبنة الكريمي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزيين

ثلث كوب من السكر.

٣ ملاعق كبيرة من الزبدة اللينة.

ثلث كوب من الدقيق.

٢ صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مختلفة لعمل الدانيش ولا أحد يتردد عن القيام بتحضيرها والطريقة هي كما يلي:-

نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب في كوب وعليهم ملعقة صغيرة من السكر ونضيف الخميرة، ونقلب جيداً ونترك الخليط لمدة ١٠ دقائق أو أكثر حتى تتفاعل. ثم نضع في العجان الكهربائي الحليب الدافئ المتبقي والسكر والملح وصفار البيض والكريمة الحامضة. نخفق هذه المكونات جيداً ثم نضيف عليها خليط الخميرة وكمية الدقيق المطلوبة ونضرب لمدة ١٠ دقائق على السرعة الثالثة. بعد ذلك نضع الزبدة ونعجن حتى نلم العجينة وندهنها من الخارج بقليل من الزيت ونضعها في إناء مدهون أيضاً. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة أو أكثر. خلال هذه المدة نقوم بتحضير الحشوة من خلال وضع الجبنة الكريمي والسكر والفانيليا ونخلطهم حتى يصبح الخليط ناعم. ونخلط أيضاً الدقيق والزبدة والسكر باليد حتى يتفتت ثم ندخلها الثلاجة لتبرد. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى ١٥ قطعة متساوية الحجم نشكل كل قطعة على شكل كرة ونرصهم في صينية مدهونة بشكل متباعد. نترك العجين يرتاح لمدة ١٠ دقائق ثم نضغط بقعر كوب مرشوش بالدقيق في المنتصف لعمل فجوة. نضع في هذه الفجوة ملعقة من حشوة الجبنة ويمكن أن نضع عليها قليل من المربي نترك العجين لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى يخمر. بعد ذلك ندهن الوجه بخليط صفار البيض والماء ونرش عليه خليط الدقيق ( الذي تم وضعه في الثلاجة ) ونضغط برفق حتى يلصق. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

طريقة عمل البريوش الحلو

سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش الحلو وطريقة تحضيره بخطوات بسيطة وهي كما يلي:

المكونات

ربع كوب من السكر.

٢ حبة من البيض.

٢ كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة حليب.

نصف كوب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

الطريقة