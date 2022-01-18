مش هترجع تانى....معجزة جل الصبار للتخلص من قشرة الشعر نهائياً نتيجة روعه في نصف ساعه

معجزة جل الصبار للتخلص من قشرة الشعر، تعتبر قشرة الشعر من المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من النساء، فهي مشكلة مزعجة وتسبب القلق لمن يعاني منها وهناك الكثير من الطرق والمنتجات التي يمكن اتباعها من أجل القضاء على القشرة، ولكن يمكن أن تسبب بعض هذه المنتجات جفاف للشعر ولذلك من الأفضل اللجوء إلى الطرق الطبيعية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل بعض الوصفات للتخلص من القشرة.

معجزة جل الصبار للتخلص من قشرة الشعر

هناك الكثير من الطرق والوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة من أجل التخلص من القشرة ومنها:

يعتبر جل الصبار من الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج قشرة الشعر ويتم استخدامه عن طريق استخراج الهلام الموجود في أوراق الصبار.

ثم يتم وضع هذا الهلام على فروة الرأس وعلى الشعر وبعدها يتم تركه على الشعر لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو للتخلص من جل الصبار، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على نتيجة فعالة.

وصفة الشاي الأخضر واللافندر للتخلص من قشرة الشعر

يعتبر الشاي الأخضر واللافندر من الوصفات و المنتجات التي تساهم في علاج القشرة ويمكن استخدامها بهذه الطريقة:

في إناء يتم وضع نصف كوب من الشاي الأخضر مع ملعقتين من زيت جوز الهند ونصف كوب من الماء وعشر قطرات من زيت اللافندر ويتم مزج المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك يتم سكب المكونات في عبوة بخاخ فارغة، ويتم رش الخليط على البشرة ويتم تدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة عشر دقائق وبعدها يتم غسلها بماء نظيف.

وصفة الليمون وزيت السمسم للتخلص من قشرة الشعر

من أجل استخدام هذه الوصفة للتخلص من قشرة الرأس يجب اتباع الخطوات التالية: