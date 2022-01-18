بدون أى مواد كيمائية ولا صبغات … معجزة القرنفل للتخلص من الشعر الابيض المبكر لن يعود مرة أخري نتيجة روعه من أول استخدام

القرنفل للتخلص من الشعر الابيض، يعتبر الشعر الأبيض مشكلة تواجه مجموعة كبيرة من الأشخاص ولا يكون الشعر الأبيض بسبب التقدم في العمر فقط ولكن هناك بعض الأشخاص يظهر لديهم الشعر الأبيض على الرغم من صغر سنهم، كما أنه هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل التخلص من الشعر الأبيض، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن استخدام القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض.

معجزة القرنفل للتخلص من الشعر الابيض المبكر

يعد القرنفل من الوصفات الفعالة في التخلص من الشعر الأبيض ويمكن استخدامه عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة القرنفل للتخلص من شيب الشعر

2 ملعقة من زيت الزيتون.

¼ كوب من زيت القرنفل.

نوع كريم مناسب للشعر.

¼ كوب من زيت الخردل.

ملعقة للتقليب.

¼ كوب من زيت السمسم.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لشيب الشعر

داخل علبة الكريم التي يتم استخدامها للشعر يتم وضع زيت السمسم مع زيت القرنفل ويتم خلطهم جيداً.

بعد ذلك يتم وضع زيت الخردل مع زيت الزيتون ويتم مزجهم مرة أخرى حتى تتجانس المكونات جيداً.

بعد ذلك يتم استخدام الكريم عن طريق وضعه بين يديك ووضعه على الشعر، ويتم فرك الشعر بشكل رقيق على الشعر وتمشيطه جيداً.

يتم استخدام هذا الكريم في كل مرة يتم بها تمشيط الشعر.

وصفة زيت جوز الهند وزيت القرنفل

يعد زيت جوز الهند من الزيوت المغذية للشعر والذي يساهم في علاج الكثير من المشاكل التي تواجه الشعر، ويمكن من خلال إضافة زيت جوز الهند إلى زيت القرنفل علاج شيب الشعر ويمكن استخدام الوصفة عن طريق اتباع التالي:

مكونات وصفة زيت جوز الهند للتلص من شيب الشعر

ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت القرنفل.

طريقة تحضير وصفة القرنفل للشعر الابيض