طريقة عمل كيك الشوفان بدون عجن ولا مجهود ولاخميره اقتصادية وحارقة للدهون بدون جرمان

طريقة عمل كيك الشوفان التي تعد إحدى الأكلات التي ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة، لأن الشوفان أثبت أنه منتج غذائي لذيذ وصحي ولا يتسبب في زيادة الوزن بل يعمل بطريقة مباشرة على التخسيس، بالإضافة إلى ذلك يتميز بطعمه الفريد الذي جعل استخدامه في تحضير كيك الشوفان يمنحها طعم مختلف، وسوف نتعرف على طريقة عمل كيك الشوفان في السطور القادمة.

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طريقة عمل كيك الشوفان

قبل معرفة طريقة تحضير تحضير كيك الشوفان لابد من التعرف على المكونات الصحيحة للوصفة، والتي تشمل ما يلي:

عدد 1 كوب من الشوفان.

عدد 2 بيضة كاملة.

عدد كوب وثلث الكوب من الدقيق.

عدد كوب ونصف الكوب من الماء المغلي.

عدد 1 كوب من السكر.

عدد 1 كوب من الزبيب.

عدد عدد 1 و ⅔ سكر بني.

¾ كوب من الزبدة.

¼ من كريمة الخفق.

1 و ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من القرفة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كيك الشوفان

اتبعي الخطوات التالية بدقة حتى يمكنك الحصول على كيك الشوفان اللذيذ، ويجب الإشارة إلى أن كمية المكونات السابقة تكفي لتحضير كيك الشوفان لعدد 8 أفراد، ويتم عمل الكيك كما يلي:

يخلط الشوفان مع الماء في وعاء، ثم يترك جانباً حتى يبرد تماماً.

يتم خلط نصف كوب من الزبدة مع السكر الأبيض وكوب من السكر البني في وعاء، ويستخدم المضرب الكهربائي في الخفق.

يضاف للخليط السابق البيض وملعقة واحد من الفانيلا ومزيج الشوفان السابق تحضيره والدقيق والقرفة والبيكنج بودر، ويتم خلط المكونات جيداً حتى التجانس.

داخل قالب كيك مدهون بقليل من الزبدة نضع رشة دقيق، ثم يتم سكب الخليط وتوزيعه بالتساوي، ثم توضع في الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تمام النضج.

تحضير الكريمة في تلك الأثناء يتطلب وعاء يوضع به قليل من الزبدة والسكر البني وبقية الفانيليا، ثم باستخدام الخافق الكهربائي يتم خفق الكريمة جيداً، وبعد تمام نضج الكيك توضع على سطح الكيك وهي ساخنة، ويعاد وضع الكيك تحت الشواية لمدة 3 دقائق، ثم تقدم إما باردة أو ساخنة حسب الرغبة.

طريقة عمل كيك الشوفان كان هذا ما استطعنا التعرف عليه في هذا المقال، وتعرفنا على مكونات الطريقة وطريقة عمل الخليط الصحيح للكيك بالتفصيل.