نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي الآن على شعر قوي وأكثر لمعاناً باستخدام أقوى كيراتين لفرد الشعر اعمليه بنفسك في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشاكل الشعر كثيرة منها التقصف والهيشان والتساقط وكثير من المشاكل التي تعاني منها كثير من الفتيات، فالشعر هو أحد أهم المظاهر الجمالية للمرأة، والشعر الصحي يعطيها ثقة في النفس، فمن تعاني من الشعر المتهالك تكون دائماً في قلق وتوتر، وبسبب ذلك تقوم كثير من الفتيات بالبحث عن وصفات وطرق طبيعية لفرد الشعر والابتعاد عن أي طرق صناعية غير آمنة على الشعر وقد تسبب ضرره على المدى الطويل ومرتفعة السعر في نفس الوقت، فهذه الطرق تحتوي على مواد ضارة جدا عليه، واليوم سنساعدك في عمل كيراتين طبيعي في المنزل بتكاليف قليلة والنتيجة مذهلة.

أقوى كيراتين لفرد الشعر

الشعر هو الذي يدل على أنوثة وجمال المرأة ولهذا تهتم دائما به ليكون صحي وجذاب، واستخدام الشامبوهات وطرق الفرد غير أمنة عليه، واليوم وفرنا لكي طريقة آمنة على الشعر وتغذيه وتساعد على لمعانه وقوته:

وصفة الخميرة لفرد الشعر في المنزل

الخميرة نتائجها فعالة جدا في الشعر، ووفرناها لكي بمكونات بسيطة جدا:

أربع ملاعق خميرة.

بيضة.

أربع ملاعق نشا.

ملعقتين من خل التفاح.

طريقة التحضير:

في إناء أضيفي فيه كل المكونات السابقة وضعيه جانباً لمدة ثلاثون دقيقة.

طبقي الخليط على شعرك كله وضعيه لمدة ساعة كاملة.

بعد المدة اغسلي شعرك بالماء الفاتر وأي نوع شامبو وستري الفرق.

وصفة البيض والزبادي لفرد الشعر

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات المستخدمة في فرد الشعر، فالبيض به بروتينات صحية جدا للجسم كله بما فيه الشعر، والزبادي يقوم بمساعدة الشعر في التخلص من الأتربة التي فيه، وهذه الوصفة تستطيعي تحضيرها بالطريقة التالية:

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

كوب زبادي.

كيس بلاستيك.

طريقة التحضير:

في بولة قومي بمزج صفار البيض مع الزبادي.

ضعي الخليط على شعرك بأكمله ثم ضعي فوقه الكيس البلاستيك وغطيه وانتظري لمدة ساعة.

ثم اغسلي الشعر بالماء والشامبو خاصتك.

للحصول على نتيجة مرضية طبقي الوصفة مرتين أسبوعياً.