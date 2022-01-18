طريقه عمل العدس بطريقة جديدة بمذاق أحلى وأطعم زي طبخ جدودنا زمان

طريقه عمل العدس بطريقة جديدة حيث أنه من الأطعمة التي يحب ربات البيوت عملها في الشتاء، وهو من الاكلات الرائعة التي لها العديد من الفوائد، وطريقة تجهيز العدس، هي فن لا يعرفه الكثيرون ونقدم لكم اليوم عبر موقع ثقفني بعض التكات التي ستجعل العدس أكثر روعة، وطريقة إعداد العدس اليوم لا تعتمد علي السلق كما هو المعروف، حيث يوجد عدد كثير من الطرق والتجهيزات لعمل العدس.

مقادير عمل العدس بطريقة

ملعقة واحدة من السمنة ويمكن استبدالها زبدة على زيت

ملعقة من الثوم المفروم

ثلاثة حبات من الطماطم

بصله متوسطه نقوم بتقطيعها مكعبات

قرن فلفل اخضر او حامي حسب الرغبه

جزرة صغيرة

ربع كيلو من العدس

ربع ليمونه

بصله كبيره سوف نقطعها الى شرائح

طريقة تحضير العدس الصعيدي