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عمر شويل - جدة طريقه عمل العدس بطريقة جديدة بمذاق أحلى وأطعم زي طبخ جدودنا زمان - ثقفني
طريقه عمل العدس بطريقة جديدة حيث أنه من الأطعمة التي يحب ربات البيوت عملها في الشتاء، وهو من الاكلات الرائعة التي لها العديد من الفوائد، وطريقة تجهيز العدس، هي فن لا يعرفه الكثيرون ونقدم لكم اليوم عبر موقع ثقفني بعض التكات التي ستجعل العدس أكثر روعة، وطريقة إعداد العدس اليوم لا تعتمد علي السلق كما هو المعروف، حيث يوجد عدد كثير من الطرق والتجهيزات لعمل العدس.
مقادير عمل العدس بطريقة
- ملعقة واحدة من السمنة ويمكن استبدالها زبدة على زيت
- ملعقة من الثوم المفروم
- ثلاثة حبات من الطماطم
- بصله متوسطه نقوم بتقطيعها مكعبات
- قرن فلفل اخضر او حامي حسب الرغبه
- جزرة صغيرة
- ربع كيلو من العدس
- ربع ليمونه
- بصله كبيره سوف نقطعها الى شرائح
طريقة تحضير العدس الصعيدي
- نقوم بإحضار حله ونضع فيها ملعقه السمن البلدي وبعد ذلك نضع معها من العقد الثوم المفروم و نبدا في تشويحها قليلا حتى يذبل الثوم فقط ونبدأ في ان تشم رائحته ثم ناتي بالطماطم ونقوم بتقطيعها مكعبات على الثوم المفروم المشوح ثم نقلبها مع الثوم جيدا
- وبعد ذلك نقوم باضافة البصل المقطع مكعبات علي الطماطم والثوم ونقلبها جيدا بعد ذلك نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر والجزر مع الطماطم والبصل والثوم ثم نضيف العدس وربع الليمون، ثم نضيف البهارات الخاصه بالعدس وبعد ذلك نتركه على النار ونضع عليه ماء ثم نتركه حتى ينضج تماما
- بعد ذلك نحضر طاسة ونضع فيها زيت ساخن ونضيف اليها البصل الذي قطعناه إلى شرائح ونقوم بتحمير البصل جيدا حتى يصبح محمر مثل بصل الكشري/ كما يمكن أيضا عمل البطاطس مقرمشه لتقديمها مع العدس بعد ذلك.
- نبدأ في فرم العدس في الكبه او الخلاط
- يمكن ايضا ان نقوم بتحمير شعريه في الزيت وبعد ذلك تنظيفها العكس سوف يزيد من جمالها يصبح لذيذ
- نقوم بعمل طشه العدس: حيث نحضر طاسة ونضع فيها ملعقه سمنه بلدي وبعد انت سخن نضيف الثوم مفروم، ومعها كمون في فلفل اسود وكزبره ناشفه ونقوم بتقليبه جيدا حتى يبدأ في ان يصفر ثم بعد ذلك تنظيفها للعدس وسوف يصبح جاهز للتقديم.
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