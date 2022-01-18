بالكيس السحري هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله بدون أى ألالم

بالكيس السحري هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم ، تبحث كل امرأة عن طرق ووسائل بسيطة وسهلة يمكن من خلالها التخلص من شعر الجسم الزائد وإزالته من دون التعرض لألم كبير، حيث أن طرق إزالة الشعر كثيرة ومختلفة ولكن بعضها ينحصر بين السعر العالي أو الصعوبة في الاستخدام وكذلك الألم، وتعتبر كل هذه الطرق صعبة ولا تفضلها بعض النساء، ولذلك سوف نسرد في سطور هذا المقال كيف يمكن إزالة شعر الجسم الزائد باستخدام البيكنج بودر.

بالكيس السحري هتتخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم

يعد البيكنج بودر من المنتجات الفعالة في القضاء على الشعر الزائد في الجسم والتخلص منه من دون الشعور بألم كبير، ويمكن استخدامه عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة الليمون للتخلص من الشعر الزائد

كيس من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة معجون أسنان.

طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر للتخلص من الشعر

يجب غسل المنطقة المراد نزع الشعر منها جيداً وتنظيفها قبل تطبيق هذه الوصفة على الجلد.

في إناء يتم وضع ملعقة من عصير الليمون وملعقة من معجون الأسنان ويتم إضافة كيس من البيكنج بودر على المكونات ويتم تقليبهم ومزجهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

يتم وضع المزيج على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها وتدليكها في شكل حركات دائرية لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك يتم غسل المنطقة باستخدام الماء الفاتر وبعدها يتم استخدام كريم مرطب لترطيب المنطقة.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

وصفة البيكنج بودر مع القهوة لنزع الشعر

يمكن أيضاً استخدام القهوة مع البيكنج بودر من أجل نزع شعر الجسم الزائد وذلك من خلال اتباع الآتي:

مكونات وصفة البيكنج بودر لنزع الشعر

بيكنج بودر.

بن.

ماء.

طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر للتخلص من الشعر الزائد