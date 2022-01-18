الطعمية والبطاطس المقرمشة بدون أي نقطة زيت وبدون قلي وبدون مجهود صحية ولذيذة

الطعمية والبطاطس من أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة فى البلاد العربية وخاصة مصر والبطاطس المقلية أحد المقبلات أو الأكلات الجانبية فى العالم أجمع مع انها محببة ولكنها تزيد الوزن لما يحتويه من زيوت ولذلك تبحث الأمهات عن طرق لقلى البطاطس المقرمشة دون أن تكتسب كمية كبيرة من الزيت.

كيفية عمل البطاطس الصحية المقرمشه

في البداية تغسل حبات البطاطس تحت الماء الجارى وتجفف جيدا قبل تقشيرها.

كما أنه تقشر وتقطع أصابع حسب الرغبة وتغسل مرة أخرى تحت الماء الجارى وتجفف بمناديل المطبخ.

فيما بعد يتم تجفيف البطاطس حتى لا يتناثر الزيت عند وضع البطاطس التي تحتوي على قطرات ماء.

والخطوة التالية هي أن توضع طاسة متوسطة الحجم وبها زيت غزير على النار حتى يسخن.

توضع البطاطس تدريجيا فى الزيت الغزير وتترك لخمس دقائق ثم تقلب وتترك لمدة ثمان دقائق أخرى حتى تاخد اللون الذهبي.

تخرج البطاطس على مناديل المطبخ لامتصاص الزيت الموجود بها .

يرش عليها الفلفل الاسود والملح وتقدم بالهنا والشفا.

كيفية تحضير الطعمية المقرمشة بطريقة صحية