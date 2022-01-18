أسهل طرق اعداد بلح الشام في المنزل بمقادير بسيطة ونتائج مضمونة

بلح الشام من أكثر الحلويات اشتهارا في الدول العربية ويرجع تسميته إلى أنه يصبح مماثل للبلح في شكله وبلده ابتكاره هي الشام، لذلك أطلق عليه بلح الشام كما تختلف تسميته من بلد لآخر، كذلك تختلف طرق إعداده وسنضع بعض طرق تحضيره في هذا المقال في السطور التالية وبالرغم من طعمه الجميل لكن يجب الاعتدال في تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات.

مكونات تحضير بلح الشام بالسميد

السميد يعطي بلح الشام طعم مميز يجعله هش ومقرمش جدا، ومقادير تحضير كالتالي

كوب ونصف من الطحين.

ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

إثنين حبة بيض.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة أو سمنة.

طريقة تحضير بلح الشام بالسميد

نضع الماء والسكر والملح والزيت في طاسة علي النار.

عند غليان المكونات على النار نضيف الطحين و السميد تدريجيا مع التقليب المستمر بالملعقة للحصول على عجينة طرية متماسكة وخالية من أي تكتلات طحين.

ثم يرفع الخليط من علي النار ويترك ليبرد تماما في حالة الاستعجال يوضع بعجان كهربي ويقلب للتخلص من الحرارة ويبرد بسرعة.

بعد التأكد من أنه بارد نضيف البيض بالواحدة وبعد أن تختفي نضيق الأخرى معهم الفانيليا.

يمكن إضافة النشا والسميد في هذه الخطوة بدلا من وضعه مع الطحين في البداية.

ثم نترك العجين قليلا ليرتاح ونضع في القمع المخصص لإعداد بلح الشام بعد مسحة بالزيت.

علي النار نضع طاسة بها زيت عميق ونحضر مقص.

أضغط على القمع ونغمس المقص بالزيت ونشكل حسب الطول المطلوب.

بعد إعداد الكمية كاملة وتحميرها نقوم بتقديمها حسب الرغبة.

طريقة تقديم بلح الشام