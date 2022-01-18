هتكون ريحتك فواحه...هقولك على طريقه عمل المخمرية لتعطير الجسم هتفضل طول اليوم بدون أي مواد كيميائية

طريقه عمل المخمرية لتعطير الجسم، تبحث كل امرأة عن الطرق والوسائل المختلفة التي تعمل على تعطير الجسم والبشرة وتترك رائحة جميلة مميزة في الجسم، وهناك الكثير من المنتجات الطبية والتي يتم شراؤها من الخارج وتقوم بتعطير الجسم وإضافة رائحة عطرية مميزة له، ولكن يمكن أن تكون هذه المنتجات عالية السعر بالنسبة لبعض الأشخاص، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن صنع مخمرية في المنزل لتعطير الجسم.

طريقه عمل المخمرية لتعطير الجسم

يمكن من خلال بعض المكونات البسيطة عمل مخمريه مميزة في المنزل من أجل تعطير الجسم، ويمكن صنعها وتحضيرها عن طريق اتباع الآتي:

مكونات عمل ألمخمريه في البيت

زيت ورد.

كريم ترطيب للجسم.

فازلين طبيعي.

جلسرين.

عبوة فارغة.

لوشن الجسم.

زيت عطري بالرائحة المفضلة إليك.

طريقة تحضير المخمرية في البيت

في إناء يتم إضافة كمية متساوية من كلاً من كريم الترطيب واللوشن والفازلين وذلك بمقدار ملعقتين كبيرتين من كل نوع، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الزيت العطري وزيت الورد وكذلك الجلسرين ونمزجهم جيداً مع بعضهم البعض حتى يصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك يتم سكب المكونات في العبوة ويجب أن تكون عبوة محكمة الغلق.

ونقوم بعد ذلك بإغلاق العبوة جيداً ووضعها في إناء به ماء ساخن لعمل حمام مائي للمكونات لكي تذوب المكونات وتكون سائلة وتمتزج مع بعضها البعض.

بعد ذلك يتم إدخال العبوة الثلاجة لمدة ساعة وبعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام.

يتم استخدام المخمريه على الجسم بعد الاستحمام عندما يكون الجسم مندي بالماء.

يمكن أيضاً استخدام ألمخمريه للشعر وذلك عن طريق وضع كمية صغيرة منها على فروة الرأس وأطراف الشعر بعد الاستحمام وغسل الشعر ويتم تدليكها جيداً على الشعر.

عمل المخمريه بالمسك الأحمر

لتحضير هذه المخمريه في البيت يجب اتباع الخطوات التالية:

المكونات الأزمة لتحضير المخمريه

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

مكعب مسك أحمر.

ملعقة جلسرين كبيرة.

علبة من الفازلين أو علبة من الجليسوليد متوسطة.

طريقة تحضير المخمريه في البيت