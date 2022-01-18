ضعيها ليوم واحد فقط وتخلصى من شيب الشعر مكون يغفل عنه الجميع بدون حناء اتخلص من الشعر الأبيض فى ساعة

يعاني كبار السن وبعض الشباب من تواجد الشعر الأبيض فى الرأس بكثرة، وهذا يسبب لهم إزعاج كما أن الشعر الأبيض يسبب كثرة الاحتكاك بفروة الرأس، وخاصة عند السيدات فإنها تحتاج دائما أن تظهر بشكل جمالى ومميز أمام زوجها وعائلتها، وتبحث عن أفضل وصفة طبيعية تجعلها تودع الشعر الأبيض بشكل نهائى، وتظهر بشعر أسود وطويل وناعم ومناسب بمظهرها الخارجى، لذا حرصنا متابعينا الكرام على توضيح أفضل وصفة سحرية تساعدك على التخلص من الشعر الأبيض فى نفس اليوم.

طريقة تحضير وصفة التخلص من الشيب في يوم واحد

وصفة سحرية بمكونات طبيعية متواجدة داخل منزلك وبأسعار بسيطة وغير مكلفة، وتعطيك نتائج مضمونة وسريعة خلال ساعات قليلة، وتجعلك تودعين استخدام الصبغات الكيميائية التي تسبب فى ضرر ببصيلة الشعر وتساقطه مع كثرة الإستخدام، كما تسبب حساسية لأصحاب البشرة الحساسة، ولكن وصفتنا اليوم مذهلة وسريعة وتقضى على الشعر الشايب فى فترة بسيطة.

مكونات وصفة صبغة الشعر بدون حناء

ستنبهرين عند معرفة مكونات الوصفة البسيطة والغير مكلفة، وذات النتائج المضمونة وعن تجربة من الكثير، وتجعلك تحصلين على شعر أسود وكثيف وناعم دون اللجوء إلى صالونات التجميل، أو شراء الصبغات الكيميائية باهظة الثمن، فيمكنك تحضيرها داخل منزلك بدون مجهود، لذا سنوضح لكم مكونات الوصفة.

نصف ليمونة معصورة.

ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم.

ملعقة من الفحم المطحون.

4 معالق من زيت الزيتون.

خطوات تحضير وصفة صبغة الشعر

توضع هذه الخلطة على الشعر لمدة يوم واحد وتجعلك تنبهرين من جمال شعرك ولونه، وكثافته وتحصلين على شعر أسود داكن بدون صبغات من خلال تحضير الوصفة بالمكونات السابقة، التى لا تحتاج إلى تكلفة لتوفيرها، لذا سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها.