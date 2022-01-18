إعملي كيكة الزبادي هشة ولذيذة وبمكونات متوفرة

الكيكة هي نوع من الحلويات اللذيذة والسهلة التحضير والمحببة لدى الجميع، ولها العديد من الطرق المبتكرة في الطهي، كل طريقة لها مذاقها الخاص، واليوم ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم بعض أنواع الكيكات المختلفة بكل تكاتها.

مكونات ومقادير كيكة الزبادي:

2 كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

كوب زيت.

كوب زبادي.

4 بيض.

فانيليا.

بيكينج بودر.

ملح.

زبدة

سمسم ني(لتغليف الصينية).

خطوات عمل كيكة الزبادي:

في وعاء نقوم بوضع البيض والفانيليا ونقوم بخفقهم ثم نقوم بإضافة السكر وخفقهم حتي يصبح القوام كريمي فاتح اللون. ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجياً مع الخفق والزبادي مع الخفق أيضاً حتى ييجانس ال

ثم نقوم بنخل الدقيق والملح والبيكينج بودر علي الخليط السائل وخفقهم معاً حتي تتجانس المكونات معاً. نحضر صينية مدهونة زبدة ونوزع بها السمسم. نضع خليط الكيك بها وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها تماماً.

ملاحظات مهمة لنجاح كيكة الزبادي:

يلزم تسخين الفرن قبل دخول الكيك حتى تصبح كيكة ناجحة . تغليف الصينية بالسمسم يعطي مذاق رائع للكيكة. يلزم نخل الدقيق أكثر من مرة وإستخدام دقيق كيك. يمكن تبديل الزبادي بحليب أو عصير برتقال. يشترط إستخدام كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ. يمكنك تبطين الصينية بالزيت والدقيق بديلاً من الزبذة.

فوائد تناول الزبادي:

يساعدنا على التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي ويرجع ذالك لمكونات الزبادي النشطة. تقوية عمل الجهاز المناعي. تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. يساعد في إنقاص الوزن وبالأخص أذا تم تناوله كعشاء خفيف.

مكونات عمل كيكة الموز:-

2 كوب دقيق.

2 بيضة.

كوب حليب.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

بيكنج باودر.

فانيليا.

2 حبو موز.

طريقة التحضير: