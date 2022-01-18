إعملي نايتي ال7 معالق فالبيت زي الجاهز هش ولذيذ

النايتي يعد من أشهى الحلوى التي يعشقها أطفالنا الصغار، ودائما يرغبوا في تناوله لكونه شهي وخفيف ولذيذ، ولاكن تخشى كل ربات البيوت على صحة وسلامة أفراد الأسرة الكبار وأطفالنا الصغار فيجب تعلم طرق لطهي كل ما هو مرغوب لديهم للحفاظ على صحتهم من الأطعمة والحلوى الجاهزة.

مقادير كيكة النايتي:

7 ملعقة دقيق.

7ملعقة زيت.

7ملعقة حليب.

7ملعقة سكر.

بيكينج بودر.

3 بيض.

فانيليا.

رشة ملح.

مكونات الحشو :

مربي فراولة (أو أي نوع حسب الرغبة).

مكونات للتزين:

شيكولاتة خام.

طريقة عمل كيكة النايتي:

في وعاء نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح لون الخليط أبيض وكريمي. نضيف مع الإستمرار في الخفق الزيت تدريجياً والحليب ثم نخلط البيكينج بودر مع الدقيق وننخلهم على الخليط السابق ونخفق حتى تمتزج مكونات الخليط معاً. نحضر صينية بقا ورقة زبدة ونسكب خليط الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. وبعد خروجها نتركها تبرد تماماً ثم نقسم الكيكة نصفين. نضع الجزء الأول ونضع عليه المربي طبقة مستوية ثم نضع عليها الجزء الثاني ونزين وجة النايتي بالشوكولاتة. نقوم بتقطيع الكيك بحجم النايتي المعتاد.

مقادير عمل كيك توينكيز:

2 كوب الدقيق.

كوب السكر.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب حليب.

بيكنج بودر.

فانيليا.

بيضتين.

مقادير كريمة الحشو:

2 بياض البيض.

نصف كوب سكر.

ملعقة عسل الأبيض.

ملح.

فانيليا.

ملعقتين من الماء.

خطوات طريقة عمل كيك توينكيز البيتي: