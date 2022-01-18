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عمر شويل - جدة إعملي نايتي ال7 معالق فالبيت زي الجاهز هش ولذيذ - ثقفني
النايتي يعد من أشهى الحلوى التي يعشقها أطفالنا الصغار، ودائما يرغبوا في تناوله لكونه شهي وخفيف ولذيذ، ولاكن تخشى كل ربات البيوت على صحة وسلامة أفراد الأسرة الكبار وأطفالنا الصغار فيجب تعلم طرق لطهي كل ما هو مرغوب لديهم للحفاظ على صحتهم من الأطعمة والحلوى الجاهزة.
مقادير كيكة النايتي:
- 7 ملعقة دقيق.
- 7ملعقة زيت.
- 7ملعقة حليب.
- 7ملعقة سكر.
- بيكينج بودر.
- 3 بيض.
- فانيليا.
- رشة ملح.
مكونات الحشو :
- مربي فراولة (أو أي نوع حسب الرغبة).
مكونات للتزين:
- شيكولاتة خام.
طريقة عمل كيكة النايتي:
- في وعاء نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيداً حتى يصبح لون الخليط أبيض وكريمي.
- نضيف مع الإستمرار في الخفق الزيت تدريجياً والحليب
- ثم نخلط البيكينج بودر مع الدقيق وننخلهم على الخليط السابق ونخفق حتى تمتزج مكونات الخليط معاً.
- نحضر صينية بقا ورقة زبدة ونسكب خليط الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها.
- وبعد خروجها نتركها تبرد تماماً ثم نقسم الكيكة نصفين.
- نضع الجزء الأول ونضع عليه المربي طبقة مستوية ثم نضع عليها الجزء الثاني ونزين وجة النايتي بالشوكولاتة.
- نقوم بتقطيع الكيك بحجم النايتي المعتاد.
مقادير عمل كيك توينكيز:
- 2 كوب الدقيق.
- كوب السكر.
- نصف كوب زبدة.
- نصف كوب حليب.
- بيكنج بودر.
- فانيليا.
- بيضتين.
مقادير كريمة الحشو:
- 2 بياض البيض.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة عسل الأبيض.
- ملح.
- فانيليا.
- ملعقتين من الماء.
خطوات طريقة عمل كيك توينكيز البيتي:
- في وعاء نقوم بوضع الدقيق والسكر وصفار البيض والفانيليا والزبد والحليب والبيكنج بودر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.
- وفي وعاء أخر قومي بخفق بياض البيض مع ملعقة خل ونستمر بالخفق جيداً حتى يصبح القوام شبيه بالرغوة.
- ثم نقوم بإضافة السكر ونخفق حتى نحصل على قوام مناسب.
- نقوم بإضافة جميع المكونات مع بعضها البعض وخليط الدقيق والبيض حتى تمتزج المكونات.
- نضع خليط الكيك في كيس الحلوى ونشكل توينكيز في صينية بها ورقة زبدة وندخلها الفرن حتى تنضج.
- وبعد خروجها نتركها تبرد تماماً ثم نقوم بصنع ثقوب صغيرة من الأسفل للحشو.
- نجهز الأن حشوة الكريمة نقوم بوضع كل مكونات الحشوة ما عدا الفانيليا ومزجهم على حمام بخار لمدة 4 دقائق.
- ثم نخفقهم في الخلاط جيداً حتى يصبح القوام متماسك ثم نضع الفانيليا في النهاية ونقوم بالتقليب جيداً .
- نقوم بوضع حشو الكريمة في كيس حلواني بعد أن يبرد ثم بحشو كيك التوينكيز من الثقوب الصغيرة بكميات مناسبة.
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