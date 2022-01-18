وصفة سحرية لعلاج الشرايين المسدودة والدهون في الدم والالتهاب والإنفلونزا والبرد في 3 أيام

انتشرت مؤخراً أمراض متعلقة بالقلب وانسداد الشرايين، والأرجح يكون السبب في ذلك هو انتشار الوجبات السريعة والتي تحتوي على كثير من الزيوت المهدرجة التي هي من أهم أسباب انسداد الشرايين، كما أن هذا الأمر هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة، وعندما نحافظ على نسبة الكوليسترول وكذلك نسبة الدهون سنساعد ومحمية جسمنا من أي انسداد في الشرايين، وهناك عدة طرق يجب اتباعها لعلاج انسداد الشرايين.

تنظيف وعلاج الشرايين

الابتعاد عن التدخين:

أثبتت أخر النتائج أن هو من أول الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة من ضمن ٣، فهو يتسبب في أمراض القلب وكذلك يتسبب في انسداد الأوعية الدموية، والسبب في ذلك هو وجود الكثير من المواد الكيميائية الضارة في السجائر، وعند التوقف عن التدخين سيقل هذا الضرر، وبعد أن تمر سنة عن الابتعاد عن التدخين فإن نسبة الإصابة بأزمة قلبية تقل. ممارسة الرياضة:

لنحمي الكوليسترول وكذلك مستوى الدهون الثلاثية يجب أن نمارس الرياضة على الأقل خمس مرات أسبوعياً، ولمدة نصف ساعة لليوم، كما أن رياضة اليوجا تساعد على انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم وانخفاض ضغط الدم، كما أنها تقلل من الوزن الزائد أيضا.

طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين وتنظيفها

بذور الكتان:

تعتبر هذه البذور لها فائدة كبيرة في علاج انسداد الشرايين بل وتحسن من صحتها، بالإضافة إلى احتوائها على فوائد أخرى كثيرة، فهي تقي من الأمراض الثانوية المتعلقة بالقلب، فهي تحتوي على الأوميجا ثري وكثير من الألياف التي تقوي صحة القلب.

الشاي الأخضر:

يعتبر من المشروبات الفعالة في تنظيف الشرايين، كما أنه يقي من الأمراض، فتناول الشاي الأخضر يعزز من صحة القلب وكذلك يحسن من الأوعية الدموية، وأثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص المواظبين على تناول الشاي الأخضر هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.