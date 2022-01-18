وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها بمكونات منزلية من مطبخك

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر، لا شك أن كثير من النساء والفتيات يعانين من هشاشة الأظافر وضعفها، يأتي ذلك الضعف نتيجة أسباب عديدة منها عدم استخدام نظام غذائي مفيد وصحي مما يسبب الضعف العام وضعف الأظافر، وقد تبدأ الكثير من النساء في البحث عن الوصفات الطبيعية الغير مكلفة التي تساعد في تقوية وتطويل الأظافر، لذا سوف نقدم لكم اليوم بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج ضعف الأظافر وتقويتها بمكونات موجودة في كل منزل دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي قد تسبب الضرر فتابعونا للتعرف على الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقوية وتطويل الأظافر.

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر

نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية الفعالة لتقوية الأظافر وتطويلها بمكونات موجودة في كل منزل بدلاً من استخدام وتركيب الأظافر الصناعية ومنها:

عصير ليمون

يعمل عصير الليمون على إزالة البقع الموجودة بالأظافر وتفتيحها، يعد فيتامين ( ج) معزز لنمو الأظافر حيث ينصح الكثير باستخدام قطنه مغموسة بعصير الليمون ووضعها بشكل مباشر على الأظافر، للحصول على أفضل النتائج يرجى تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع.

زيت جوز الهند

كما يعمل زيت جوز الهند على تقوية الأظافر وترطيبها وتقويتها بشكل فعال، وذلك بسبب احتواءه على بعض الخصائص المضادة للفطريات، كما ينصح الكثير بتدفئة زيت جوز الهند بواسطة الميكروويف لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية، بعد ذلك يتم تدليك الأظافر بزيت جوز الهند مع مراعاة لبس قفازات رفيعة من المادة القطنية قبل النوم.

خل التفاح

يتم استخدام خل التفاح في علاج الفطريات الموجودة بالأظافر، وذلك بسبب احتوائه على مادة مضادة للفطريات مما يساعد في تقوية الأظافر، وذلك بواسطة خل التفاح، يتم وضع أظافر اليدين والقدمين في مقدار متساوي من خل التفاح والماء الدافئ لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة تقريباً بعد ذلك يتم تجفيف الأظافر جيداً بفوطة قطنية.

للحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار الوصفة مرتين يومياً.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الأظافر وتقويتها ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.