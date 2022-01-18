طريقة عمل خلطة المحشى الرهيبة اللذيذة والرائعة باللحمة المفرومة مع اسرار الخلطة المميزة والشهية

يعتبر أنواع المحشى المصري من أفضل الأكلات المصرية والشهية لما يتميز به من مذاق وطعم. وهو غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان. في جميع المراحل العمرية. ويعتبر المحشي من الأكلات العربية المشهورة والتى اصبحت منتشرة في الوطن العربي.ولا تخلو المؤائد من وجبة المحشى وتقدم فى العديد من المناسبات. وتبحث ربات البيوت وخاسة المبتدئين فى الطبخ عن افضل طرق عمل خلطة المحشى والتى تستعمل فى جميع انواع المحاشى. وسوف توضح خلال الخطوات التالية طريقة عمل خلطة المحشى باللحمة المفرومة اللذيذة.

مكونات ومقادير خلطة المحشى الشهية واللذيذة

اتنين كيلو من الأرز المصري النقى.

ثم نصف كيلو من اللحم المفروم حسب الرغبة

نحتاج الى بصلتان كبيرتان مقطعة قطع ناعمة او مفرومه.

مع كيلو من الطماطم مفرومه.

ايضا ثلاث ملاعق من معجون الطماطم.

ايضا ربطة من البقدونس مفرومة.

نصف ربطة من الشبت مفرومه .

كذلك ربطة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود حسب الرغبة.

مكعبان من مرقة دجاج.

مع نصف ملعقة قرفة .

كذلك ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثم ملعقة كبيرة من الملح .

خمس قرون فلفل من الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر شرائح صغيرة.

ايضا اربع حبات نعناع أخضر مفروم.

ست فصوص ثوم مهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كذلك ثلاث ملاعق من السمن.

خطوات تحضير خلطة المحشى الرائعة والمميزة

غسل جميع الخضرة جيدا ببالماء تحت الصنبور.

فرم او تقطيع كل من البقدونس والشبت والنعناع والكزبرة قطع صغيرة وناعمة.

ثم نضع وعاء كبير على النار ونضع فيه الزبدة والسمن والزيت ثم البصل والثوم حتى يصفر لونهما.

نقوم بوضع اللحمة المفرومة فى الوعاء والتقليب حتى يتغير لونها.

نضع الطماطم ونقلب جيدا ثم معجون الطماطم والملح والبهارات والقرفة والفلفل الأسود والملح ومرق الدجاج مع تقليب المكونات جيدا.

تقلب المكونات لمدة عشر دقائق حتى تقارب اللحمة المفرومة من النضج.

نضع الارز بعد غسله جيدا فى الخلطه الجاهزه من الحم المفروم والصلصة على نار هادئة ونقلبه جيدا خمس دقائق.

بعد ذلك نضع البقدونس والشبت والنعناع و الكزبرة بعد تقطيعهما الى قطع صغيرة وناعمة ونقلب جيدا حتى تتجانس

ثم وضع الفلفل المقطع الى قطع صغيرة وتقلب جيدا مع الخليط.

نقوم برفع المكونات من على النار بعد التقليب لمدة خمس دقائق حتى تختلط والمكونات وتتجانس جيدا.

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