نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباذنجان المخلل أحلي من المحلات في المقال التالي
الباذنجان المخلل من أكثر المقبلات شعبية في مصر والوطن العربي حيث يتم تناوله علي الفطار والغداء والعشاء فهو جزء لا يتجزأ من السفرة وفاتح جيد جدا للشهية وهناك عدد كبير من السيدات لا تعلم أسرار عمله في المنزل وأحلي من المحلات فهناك بعض الخطوات الاحترافية لا يعلمها إلا القليل ومن أهمها استخدام الثوم الفريش وليس الثوم المفروم لأن نكهته بتكون أفضل ومذاقه يظهر أثناء رائحته، حيث أن استخدام الخضروات الطازجة بشكل مستمر في إعداد الطعام يكون له تأثير جذاب ومن هنا سوف نقدم لكم طرق مختلفة لتقديم الباذنجان المخلل بنفس ذات المذاق الشهي واللذيذ.
الباذنجان المخلل وطريقه عمله
المقادير
- نصف كيلو باذنجان أسود عروس.
- ثوم مهروس.
- فلفل أخضر رومي أو حار كما تحبون.
- ملح.
- ليمون.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل الباذنجان وقطع رأسه ثم شقه نصفين بدون قطعه نهائيا.
- قومي بوضع فصوص الثوم والفلفل الأخضر والملح والكمون في الكبة حتي يتم هرسه جيدا.
- قومي بحشو الخليط السابق عمله في الكبة.
- نقوم بعصر الليمون علي الباذنجان بعد حشوه ورش بعض قطرات الخل الأبيض وبألف هنا.
هناك طريقة أخري لتقديم الباذنجان وهي طريقه سلق الباذنجان ثم تصفيته وحشوه بنفس الحشو السابق ونضعه في علبه ونغلقها ونتركه يوم كامل في الثلاجة حتي يشرب الباذنجان للخلطة جيدا، وبألف هنا.
الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية
المقادير
- نصف كيلو باذنجان عروس لونه بنفسجي.
- عدد 4 ملاعق كزبرة جافة مطحونة.
- عدد 5 ملاعق كبيرة فلفل أحمر بودر.
- رأس ثوم.
- عدد 1 فنجان صغير خل أبيض.
- عدد 2 معلقة سكر.
- ماء.
- ملح خشن.
طريقة التحضير
- في البداية قومي بتقشير الثوم ووضعه في الكبة ونضيف عليه الكزبرة الجافة ثم الفلفل البودر ورشه ملح ويتم خلطهم جيدا.
- نأتي بالباذنجان ونغسله جيدا ثم نضعه في الماء ويتم غليه لمدة نصف ساعة.
- يتم تصفيه الباذنجان من الماء ويترك حتي يهدأ ثم نقوم بشق كل حبة بالسكينة ونضع بها جزء من الحشو ثم ترص في وعاء زجاجي.
- نقوم بوضع كوب من الماء عليه معلقة من الملح الخشن وفنجان المخلل ثم السكر والخل وتحريك الخليط جيدا ثم تذوب كل المكونات مع بعضها البعض.
- نضع هذا الخليط في الوعاء الزجاجي الموجود به الباذنجان المخلل ثم غلق الإناء جيدا ونضعه حوالي 10 أيام في المطبخ.
- بعد تمام نضج المخلل نفتحه ونقدمه للتناول وبعد ذلك نضعه في الثلاجة حتي لا يحمض أو يفسد وبألف هنا.
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