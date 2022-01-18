طريقة عمل الباذنجان المخلل أحلي من المحلات

الباذنجان المخلل من أكثر المقبلات شعبية في مصر والوطن العربي حيث يتم تناوله علي الفطار والغداء والعشاء فهو جزء لا يتجزأ من السفرة وفاتح جيد جدا للشهية وهناك عدد كبير من السيدات لا تعلم أسرار عمله في المنزل وأحلي من المحلات فهناك بعض الخطوات الاحترافية لا يعلمها إلا القليل ومن أهمها استخدام الثوم الفريش وليس الثوم المفروم لأن نكهته بتكون أفضل ومذاقه يظهر أثناء رائحته، حيث أن استخدام الخضروات الطازجة بشكل مستمر في إعداد الطعام يكون له تأثير جذاب ومن هنا سوف نقدم لكم طرق مختلفة لتقديم الباذنجان المخلل بنفس ذات المذاق الشهي واللذيذ.

الباذنجان المخلل وطريقه عمله

المقادير

نصف كيلو باذنجان أسود عروس.

ثوم مهروس.

فلفل أخضر رومي أو حار كما تحبون.

ملح.

ليمون.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الباذنجان وقطع رأسه ثم شقه نصفين بدون قطعه نهائيا.

قومي بوضع فصوص الثوم والفلفل الأخضر والملح والكمون في الكبة حتي يتم هرسه جيدا.

قومي بحشو الخليط السابق عمله في الكبة.

نقوم بعصر الليمون علي الباذنجان بعد حشوه ورش بعض قطرات الخل الأبيض وبألف هنا.

هناك طريقة أخري لتقديم الباذنجان وهي طريقه سلق الباذنجان ثم تصفيته وحشوه بنفس الحشو السابق ونضعه في علبه ونغلقها ونتركه يوم كامل في الثلاجة حتي يشرب الباذنجان للخلطة جيدا، وبألف هنا.

الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية

المقادير

نصف كيلو باذنجان عروس لونه بنفسجي.

عدد 4 ملاعق كزبرة جافة مطحونة.

عدد 5 ملاعق كبيرة فلفل أحمر بودر.

رأس ثوم.

عدد 1 فنجان صغير خل أبيض.

عدد 2 معلقة سكر.

ماء.

ملح خشن.

طريقة التحضير