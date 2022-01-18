نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار.. فكرة جبارة لتقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار من أهم الخطوات التي لا بد من الالتزام بها للحصول على الخضار جاهز تماما على الاستعمال والتقوير السريع حيث أنه من الممكن الاستعانة بأدوات بسيطة من مطبخك تساعدك في الحصول على وصفة ممتازة من المحاشي المشكلة والتي من الممكن أن يتم عملها بشكل أسرع بعد إنجاز التقوير السريع لتلك النوعية من الخضراوات بعدة طرق سريعة وممتازة للحصول على الكوسة والباذنجان فارغين تماما ويتم حشوهم في منتهى السرعة.

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار من أهم الطرق التي تساعد في الحصول على الخضار جاهز لعمل أفضل نوعيات المحاشي ومن دون استعمال أداة المقوار يمكنك إنجاز عمل محشي الخضار بالاستعانة بالسكين أو الشوكة أو باستخدام أداة قطاعة التفاح أو من خلال الاعتماد على أي أداة مطبخية ومن أدوات المائدة مثل الملعقة للحصول على الكوسة جاهزة تماما مع الباذنجان للحشو السريع.

تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام السكين

السكين من بين أهم الأدوات والتي تصلح لعمل تقوير سريع للكوسة والباذنجان بمنتهى السهولة حيث أن السكين القصير من الممكن أن يصلح لتلك المهمة المطبخية والتي تعمل على تفريغ محتوى الكوسة والباذنجان تماما ويكون من السهل استعمالهم في حشو بشكل جيد للخضر وهذا من خلال إدخال السكين لإفراغ محتوى لب الكوسة والباذنجان وحشو الخضار بالخلطة المتوفرة.

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال الشوكة

الشوكة تعتبر من أفضل الأدوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الخضار من الكوسة أو الباذنجان خالي تماما من اللب بإدخال طرف الشوكة بكل سهولة بداخل الثمرة مع تدويره لإفراغ الثمرة تماما وتكون جاهزة لاستقبال الحشوة المتوفرة.

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال قطاعة التفاح

من الممكن أن نقوم باستعمال تلك الأداة سريعة الاستخدام لتقوير الخضار بسهولة والحصول على الكوسة والباذنجان فارغين من اللب، وتلك الطريقة تعد منجزة بشكل كبير ومن خلال إدخال قطاعة التفاح في داخل الثمرة يكون من السهل إخراجها محتوية على لب الكوسة أو الباذنجان ويكونوا بعدها جاهزين للحشو