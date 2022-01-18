القهوة الخضراء على الريق فوايدها واضرارها للتخسيس هتخس من غير ماتحس استخدمها بهذه الطريقة

يعانى الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن والدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، لذلك أحضرنا لكم اليوم منتج رهيب في حرق الدهون المتراكمة(Green coffee control) وسوف تلاحظ نتيجته بسرعة، منتجع جرين كوفى كونترول عبارة عن قهوة خضراء بدون تحميص، القهوة الخضراء تستخدم في التخسيس منذ القدم لأنها غير محمصة ولم يتحول لونها إلى البنى، ولكن ظلت خضراء ،ومن الجدير بالذكر أن القهوة الخضراء بدون تحميص تحتوى على خصائص مضادة للأكسدة وأيضا أحماض تسمى أحماض الكلوروجينيك مما يجعل لها دور كبير خفض ضغط الدم والمساعدة في فقدان الوزن.

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أهم ما يتميز به green coffee control

يتميز جرين كوفي كنترول عن باقي المنتجات الموجودة في السوق أو الأعشاب أن نسبة حمض الكلوروجينيك في منتجع جرين كوفي كنترول أعلى من المنتجات الموجودة في السوق، حيث أنه يحتوي على نسبة 70 %من حمض الكلوروجينيك أما في الأعشاب المنتجات الأخرى يحتوي على 20 % من حمض الكلوروجينيك، يمكنك تناول كوبين فقط من جرين كوفي كنترول كافية للوصول إلى النتائج المطلوبة بينما يمكن أن تتناول من 8 أو 9 أكواب من القهوة الخضراء العادية للحصول على نفس نتيجة تأثير جرين كوفي كنترول، فقد يسبب تناول كمية كبيرة من أكواب القهوة الخضراء الأخرى للحصول على نفس تأثير جرين كوفي كنترول، فذلك يسبب تسمم بالكافيين لدى الأشخاص فيجب الحرص منها.

فوائد جرين كوفي كنترول

يساعد في خسارة الوزن من خلال مساعدته بتعزيز التمثيل الغذائي مع حمض الكلوروجينيك الموجود في محتواه فهو يساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل فعالية امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي تحسين مستويات الكولسترول في الجسم، فإن العديد من الدراسات العلمية المختلفة ربطت ما بين الكافيين و فقدان الوزن وذلك بسبب دوره في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون في الجسم.

مضاد للشيخوخة من أهم فوائد حبوب القهوة الخضراء أنها مضادة للشيخوخه وذلك بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، حيث تساعد هذه الخصائص في بطء عملية تقدم الجسم بالعمر و شيخوخته، كما تحمي البشرة تحديدا من علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر،

ويعمل جرين كوفي كنترول أيضا على خفض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة فإن القهوة الخضراء تمتاز بخصائص مضاد للأكسدة، مما يجعل لها دور كبير في خفض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض وبالأخص المزمنة منها، وتساعد مضادات الأكسدة في التخلص من تراكم الجذور الحرة الضارة في الجسم، إذا يعمل تراكمها على رفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وأهمها أمراض القلب والسرطان والسكري.

كما تعمل جرين كوفي كنترول على تحسين المزاج والصحة النفسية فإن حبوب القهوة الخضراء تحتوي على مادة الكافيين والتي وجد أن لها دور كبير و أثر على تحسين المزاج العام والصحة النفسية للإنسان في حال تناولها باعتدال،

تعمل أيضا على تحسين مستويات السكر في الدم، فتعمل خلاصة حبوب القهوة الخضراء على خفض الإلتهابات في الجسم الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على مستوى السكر في الدم، حيث يوجد حبوب القهوة الخضراء دورا في تخفيف كمية الدهون المتراكمة في الجسم و مقاومة الأنسولين، وقد يساعد أيضا في خفض فاعلية امتصاص الجلوكوز في الجسم لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

green coffee control للتخسيس

يمكن تناول جرين كوفي كنترول مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في المساء، في الصباح يتم تناوله يوميا قبل الإفطار وينشط الجسم عن طريق توفير الطاقة ويزيد معدل حرق الدهون خمس مرات و يقلل الشهية والشعور بالامتلاء وله خصائص مضادة للأكسدة وتعمل على زيادة المناعة بالجسم، في المساء يتم تناوله قبل الوجبة الرئيسية يوميا للتقليل من الاحتفاظ بالماء والانتفاخ ويعمل كمضاد للأكسدة يوفر الراحة للجسم، ويمكن التخلص من السموم عن طريق شرب قهوة جرين كوفي كنترول بالإضافة إلى حرق الدهون أيضا، فتناولها مرتين يوميا يعطي الجسم طاقة ويزيد من معدل الحرق الدهون خمس مرات يقلل الشهية ويعطي الشعور بالامتلاء، وتعمل مضادات للأكسدة القوية بداخله على تقليل إصابة الجسم من الأمراض وتقوية الجهاز المناعي.