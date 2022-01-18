بكيلو دقيق اصنعي قراقيش العجوة والسمسم بألذ طعم

قراقيش العجوة ، هي مخبوزات لذيذة وجميلة وتعتبر من المخبوزات السريعة التي لا تحتاج إلي الخميرة في تحضيرها، مكوناته من أبسط ما يكون يتم تحضيرها بالمنزل بخطوات سهلة جداً، يتميز مذاقها بطعم رائع جداً فهي تحتوي على حشوة التمر اللذيذة والمغذية جداً، وتعد هي من المخبوزات التي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على حشوة التمر، فهي من المخبوزات المفيدة للأطفال ويمكن الاعتماد عليها كوجبة غذائية مفيدة أثناء الدراسة، يمكن تشكيلها بأشكال عديدة ومتنوعة، وتعتبر هي من ألذ المعجنات السريعة التي تعتبر مشبعة جداً فيمكن الاعتماد عليها كوجبة مغذية في وجبة الإفطار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل قراقيش العجوة بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل قراقيش العجوة

تتكون هذه الوصفة من المكونات التالية:ـ

5 أكواب من الدقيق الأبيض ما يعادل كيلو.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

2 بيضة

كوب ونصف حليب دافئ.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للحشو

نصف كيلو تمر منزوع النوي.

ملعقة صغيرة سمن.

ملعقة كبيرة قرفة.

قليل من الماء.

للتزيين

سمسم محمص.

بيضة مخفوقة للوجه مع قليل من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير قراقيش العجوة والسمسم خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

نستخدم وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق والبيكينج بودر به ونقلبهم جيداً. ثم نقوم باستخدام وعاء آخر ونضع به الزبدة والسكر، ثم نخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي، حتي يصبح الخليط هش كالكريمة. يضاف البيض والفانيليا ويخفق الخليط جيداً، حتي تتداخل المكونات ويمتزج الخليط تماماً. يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر السابق إلي خليط الزبدة، ثم تعجن جميع المكونات مع إضافة الحليب الدافئ تدريجياً حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. ثم تغطي وتترك جانباً حتي ترتاح ويسهل فردها.

طريقة تحضير الحشوة