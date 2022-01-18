فطائر بالجبنة واللبنة هشة وطرية من المطبخ التركي

فطائر بالجبنة، الفطائر المحشوة تعتبر من أكثر الوجبات السريعة التى يتم تجهيزها للفطار وهى مفضلى عند الناس وكذلك يمكن تحضيرها بالبيت بمكونات سهلة و العجينة هشة وطرية و بنكهات الجبنة المختلفة وكذلك يمكن حشوة الفطائر بالشوكولاتة أو المربة أو باللحمة المفرومة حسب المذاق المفضل لكل شخص، اليوم سنتتبع بعض الخطوات البسيطة لتجهيز فطائر الجبنة.

مقادير تحضير الفطائر الجبنة:

كيلو من دقيق الحلويات.

٢ كأس من حليب.

نصف كأس من الزيت النباتية.

كيس واحد من الخميرة الفورية.

كيس واحد من الباكنبودر.

ملعقة صغيرة من ملح.

مقادير حشوة الفطائر:

٢ كأس من الجبنة الكريمى.

٢ كأس من الجبنة الكيري.

كيس من الجبنة الموتزاريلا المبشور.

٤ حبات من البيض.

لتزين الفطائر:

حبة البركة.

السمسم.

تحضير الفطائر:

يجب اتباع الخطوات فهى سهلة وبسيطة لنجاح الفطائر. أولا نضع في وعاء ربع كأس من الحيب مع السكر والخميرة ونقلبهم جيدا ثم نتركها ٥ دقائق حتى تخمر. ثم نضع في وعاء كيلو من الدقيق الفاخر وكيس من الباكنبودر و رشة الملح ونخلطهم مع بعض المكونات، وبعد ذلك نضيف خليط الخميرة لدقيق. ثم نضيف نصف كأس من الزيت وباقية الكمية من الحليب تدريجيا للخليط و بذلك نخلط الكل مع بعض حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نغطى العجينة في وعاء ونتركها مدة ساعة في مكان دافئ. نضع في وعاء جبنة الكريمى والجبنة الكيري و وكيس الجبنة الموتزاريلا، ويمكن إختيار أي نوع من الجبنة المفضلة لديكم ثم ندمج جميع المكونات مع بعض كى نحصل على حشوة الفطائر الرائعة. وبعد ذلك نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠مئوية. ندهن الصينية بالقليل من الزيت أو نضع ورقة الزبدة حتى لا تلتصق الفطائر في الصينية. وبعد ذلك نقوم بتشكيل كرات العجينة وفردها ونضع فيها حشوة الجبنة في المنتصف ويتم إلصاق أطرف العجين جيدا ببعضها حتى لا يخرج الحشو منها. ثم نزين الفطائر الجبنة برش كمية قليلة من السمسم وحبة البركة على الفطائر. ندخل الفطائر للفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضح ويصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإخرجها من الفرن.

طريقة التقديم:

الفطائر المحشوة بالجبنه تقدم في الإفطار مع الشاى.