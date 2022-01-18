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عمر شويل - جدة فطائر بالجبنة واللبنة هشة وطرية من المطبخ التركي - ثقفني
فطائر بالجبنة، الفطائر المحشوة تعتبر من أكثر الوجبات السريعة التى يتم تجهيزها للفطار وهى مفضلى عند الناس وكذلك يمكن تحضيرها بالبيت بمكونات سهلة و العجينة هشة وطرية و بنكهات الجبنة المختلفة وكذلك يمكن حشوة الفطائر بالشوكولاتة أو المربة أو باللحمة المفرومة حسب المذاق المفضل لكل شخص، اليوم سنتتبع بعض الخطوات البسيطة لتجهيز فطائر الجبنة.
مقادير تحضير الفطائر الجبنة:
- كيلو من دقيق الحلويات.
- ٢ كأس من حليب.
- نصف كأس من الزيت النباتية.
- كيس واحد من الخميرة الفورية.
- كيس واحد من الباكنبودر.
- ملعقة صغيرة من ملح.
مقادير حشوة الفطائر:
- ٢ كأس من الجبنة الكريمى.
- ٢ كأس من الجبنة الكيري.
- كيس من الجبنة الموتزاريلا المبشور.
- ٤ حبات من البيض.
لتزين الفطائر:
- حبة البركة.
- السمسم.
تحضير الفطائر:
- يجب اتباع الخطوات فهى سهلة وبسيطة لنجاح الفطائر.
- أولا نضع في وعاء ربع كأس من الحيب مع السكر والخميرة ونقلبهم جيدا ثم نتركها ٥ دقائق حتى تخمر.
- ثم نضع في وعاء كيلو من الدقيق الفاخر وكيس من الباكنبودر و رشة الملح ونخلطهم مع بعض المكونات، وبعد ذلك نضيف خليط الخميرة لدقيق.
- ثم نضيف نصف كأس من الزيت وباقية الكمية من الحليب تدريجيا للخليط و بذلك نخلط الكل مع بعض حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطى العجينة في وعاء ونتركها مدة ساعة في مكان دافئ.
- نضع في وعاء جبنة الكريمى والجبنة الكيري و وكيس الجبنة الموتزاريلا، ويمكن إختيار أي نوع من الجبنة المفضلة لديكم ثم ندمج جميع المكونات مع بعض كى نحصل على حشوة الفطائر الرائعة.
- وبعد ذلك نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠مئوية.
- ندهن الصينية بالقليل من الزيت أو نضع ورقة الزبدة حتى لا تلتصق الفطائر في الصينية.
- وبعد ذلك نقوم بتشكيل كرات العجينة وفردها ونضع فيها حشوة الجبنة في المنتصف ويتم إلصاق أطرف العجين جيدا ببعضها حتى لا يخرج الحشو منها.
- ثم نزين الفطائر الجبنة برش كمية قليلة من السمسم وحبة البركة على الفطائر.
- ندخل الفطائر للفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضح ويصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإخرجها من الفرن.
طريقة التقديم:
الفطائر المحشوة بالجبنه تقدم في الإفطار مع الشاى.
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